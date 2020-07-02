بفستان مكشوف وتاتو.. أنابيلا هلال تتألق بإطلالة جريئة





وتألقت أنابيلا هلال مرتدية فستان باللون الأسود مكشوف من الجانبين، قصير يبرز جمال أنوثتها، كما انتعلت حذاء باللون الأسود ذا كعب عالٍ.





وأثارت أنابيلا هلال الجدل برسم التاتو على الجانب المكشوف من الفستان.





واعتمدت أنابيلا هلال في الظهور على تسريحة شعر الملموم بسيطة تكشف عن ملامحها.





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وبرزت ملامحها بوضع المكياج الهادئ المعتمد على اللون البني في الشفاه، مع البلاشر على الوجنتين.



