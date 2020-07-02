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مرأة

بفستان مكشوف وتاتو.. أنابيلا هلال تتألق بإطلالة جريئة

الخميس 02/يوليه/2020 - 03:11 م
أنابيلا هلال
أنابيلا هلال
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حياة عبد العزيز
شاركت الإعلامية أنابيلا هلال متابعيها صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت أنابيلا هلال مرتدية فستان باللون الأسود مكشوف من الجانبين، قصير يبرز جمال أنوثتها، كما انتعلت حذاء باللون الأسود ذا كعب عالٍ.

وأثارت أنابيلا هلال الجدل برسم التاتو على الجانب المكشوف من الفستان.

واعتمدت أنابيلا هلال في الظهور على تسريحة شعر الملموم بسيطة تكشف عن ملامحها.

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وبرزت ملامحها بوضع المكياج الهادئ المعتمد على اللون البني في الشفاه، مع البلاشر على الوجنتين.

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If only you knew all the things I cannot say..

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