«أنابيلا هلال »تغني يا واد يا تقيل بعد تفوقها على أحمد السقا

استضافت الإعلامية رزان مغربي مقدمة برنامج "اغلب السقا" رفقة الفنان أحمد السقا، المذيعة اللبنانية أنابيلا هلال في حلقة جديدة من البرنامج الترفيهي "اغلب السقا" والمذاع عبر قناة "MBC مصر" .









وتفوقت اللبنانية أنابيلا هلال على أحمد السقا في لعبة "إيه الأغنية" وقامت بغناء أغنية ياواد ياتقيل، ولاقي تفوق المذيعة إبهار السقا والحاضرين بالاستديو.









برنامج "اغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المُعتادة.









وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها إلى إحدي الجهات الخيرية، بالإضافة لوجود مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي.









برنامج "اغلب السقا" على " MBCمصر" يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.