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فن

بعد فوزها على أحمد السقا.. رزان المغربي توجه رسالة لـ أنابيلا هلال.. شاهد

الخميس 21/مايو/2020 - 09:44 م
صدى البلد
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ندى فكرى
نشرت الفنانة رزان المغربي صورة لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت رزان في الصورة مع انابيلا هلال وعلقت على الصورة قائلة: "ملكة، ضيفتنا الليلة من لبنان بحضورها وأخلاقها الجميلة انابيلا هلال هل بروحها الحلوة رح تغلب السقا".

وتفاعل مع الصورة عدد من محبيها حيث جاء تعليق أحدهم كالتالي: "اكيد السقا هيكسب".

وتابعت أخرى قائلة: "هتبقي حلقة تحفة ".

وتابعت إحدى محبات رزان المغربي" اللوك بتاعك يا رزان يجنن كل يوم احلي من اللي قابله "

وتقوم رزان المغربي بتقديم برنامج اغلب السقا في رمضان 2020 .

وكانت آخر أعمال رزان المغربي في الدراما مشاركتها في السباق الدرامي الرمضاني ، بأحداث مسلسل "رسايل" أمام النجمة مي عز الدين.
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