بعد فوزها على أحمد السقا.. رزان المغربي توجه رسالة لـ أنابيلا هلال.. شاهد

نشرت الفنانة رزان المغربي صورة لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهرت رزان في الصورة مع انابيلا هلال وعلقت على الصورة قائلة: "ملكة، ضيفتنا الليلة من لبنان بحضورها وأخلاقها الجميلة انابيلا هلال هل بروحها الحلوة رح تغلب السقا".
وتفاعل مع الصورة عدد من محبيها حيث جاء تعليق أحدهم كالتالي: "اكيد السقا هيكسب".
وتابعت أخرى قائلة: "هتبقي حلقة تحفة ".
وتابعت إحدى محبات رزان المغربي" اللوك بتاعك يا رزان يجنن كل يوم احلي من اللي قابله "
وتقوم رزان المغربي بتقديم برنامج اغلب السقا في رمضان 2020 .
وكانت آخر أعمال رزان المغربي في الدراما مشاركتها في السباق الدرامي الرمضاني ، بأحداث مسلسل "رسايل" أمام النجمة مي عز الدين.