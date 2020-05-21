بعد فوزها على أحمد السقا.. رزان المغربي توجه رسالة لـ أنابيلا هلال.. شاهد

نشرت الفنانة رزان المغربي صورة لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .





وظهرت رزان في الصورة مع انابيلا هلال وعلقت على الصورة قائلة: "ملكة، ضيفتنا الليلة من لبنان بحضورها وأخلاقها الجميلة انابيلا هلال هل بروحها الحلوة رح تغلب السقا".





وتفاعل مع الصورة عدد من محبيها حيث جاء تعليق أحدهم كالتالي: "اكيد السقا هيكسب".





وتابعت أخرى قائلة: "هتبقي حلقة تحفة ".





وتابعت إحدى محبات رزان المغربي" اللوك بتاعك يا رزان يجنن كل يوم احلي من اللي قابله "





وتقوم رزان المغربي بتقديم برنامج اغلب السقا في رمضان 2020 .





وكانت آخر أعمال رزان المغربي في الدراما مشاركتها في السباق الدرامي الرمضاني ، بأحداث مسلسل "رسايل" أمام النجمة مي عز الدين.