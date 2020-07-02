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مرأة

بملابس محتشمة.. دعاء فاروق تستمتع بإجازتها الصيفية

الخميس 02/يوليه/2020 - 05:40 ص
دعاء فاروق
دعاء فاروق
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هاجر هانئ
حرصت الإعلامية دعاء فاروق على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصورة جديدة أثناء إجازتها الصيفية.

تألقت دعاء فاروق فى الصورة بإطلالة محتشمة، حيث ارتدت بلوزة طويلة باللون البرتقالى الغامق الذى لا يحمل نقوشات، ونسقت معه بنطلون بيج، واتسمت إطلالتها بأنها جمعت بين البساطة والاحتشام.

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وانتعلت دعاء فاروق حذاء صيفيا مسطحا باللون البيج، وارتدت نظارة شمس ذات عدسات باللون البنى الفاتح، ولم تتكلف فى ارتداء الإكسسوارات واعتمدت على البساطة وعدم المبالغة.

وأكملت دعاء فاروق إطلالتها بطرحة باللون البيج، ولم تتكلف فى استخدام مستحضرات التجميل واعتمدت على جمالها الطبيعى، وقد حازت إطلالتها على إعجاب متابعيها.

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