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فن

دعاء فاروق ترد على أنباء خلافها مع مفيدة شيحة

السبت 13/يونيو/2020 - 02:18 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
تعرضت الإعلامية مفيدة شيحة لانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب طريقة وصفها لمهندس الصوت طارق عبادة، زميلها ‏في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" خلال حلقة الأربعاء الماضي.‏

علقت دعاء فاروق على الأمر كاتبة عبر حسابها على "فيس بوك "مفيدة يا عيني بتهزر مع الراجل اللطيف ده مهندس الصوت معاها في برنامجها بطريقتها اللي زى القطر وبعشم بسبب عشرة السنين اللي بينهم.. الناس بهدلوها وقالوا إنها متنمرة وعنصرية وهي الحقيقة في هزارها قطر وكلنا عارفين هذه المعلومة ومبنزعلش منها ولا حد من حبايبها بيزعل منها لأننا عارفين إن مفيش عندها فرامل وده الاوبشن اللي منجحها بصراحة.. كلنا بنفرمل إلا هي قطر ماشي في الإعلام.. وهي طبيعتها كده وده سبب نجاحها وتألقها".

تابعت: "هي تمثل الست القوية وستات كتير تحب نموذج الست القوية وعشان كده هي نموذج متفرد مفيش حد شبهها ولا زيها.. قووووم ايييييه أنا منزلة بوست عن شطارتي في الإعلام.. وإعداد البرامج وبتباهي بحلقة من برنامج ( حياتنا ) اللي كنت بتكلم فيها عن العنصرية وقلت بالحرف إني قدمت رسالة عن العنصرية قبل الناس ما تمشي مع الرايجة وتتكلم عن العنصرية في برامجهم.. فالناس اللطيفة الظريفة قالوا لمفيدة إني بلقح عليها بالكلام".

أضافت: "فالقطر صاحبتي اتصلت بيا.. دودو انتي اتكلمتي عليا؟؟؟ وطبعا أنا مكنتش اعرف هي عملت إيه أصلا فقالت لي ولا حاجة كنت بهزر مع زميلي.. المهم ان مفيدة خرجتني من موود الزعل واللخبطة اللي انا عايشاها بقالي اسبوع.. وضحكتني بصراحة ..وانا قلت لها انتي قطر يا مفيدة وهي قالت لي دى حقيقة.. وربنا يسعد سعيد بسعيدة واللي عاوزين يوقعوا الناس في بعضهم يمتنعون
مش هيعرفوا.. بحبك يا قطر من غير فرامل.


دعاء فاروق ترد على أنباء خلافها مع مفيدة شيحة
دعاء فاروق ترد على أنباء خلافها مع مفيدة شيحة
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