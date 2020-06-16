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مرأة

بالأبيض والأسود.. دعاء فاروق تتألق بإطلالة رائعة على إنستجرام

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 11:56 م
دعاء فاروق
دعاء فاروق
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آية التيجي
شاركت الإعلامية دعاء فاروق صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، وقد ظهرت دعاء فاروق بإطلالة محتشمة ورائعة للغاية، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

وعلقت دعاء فاروق على صورتها "محمد ابني بيدلعني بالصورة دى".


وتألقت دعاء فاروق مرتدية جيب طويل باللون الاسود، وعليها قمي باللون الأبيض بأكمام طويلة بقصة مختلفة من الأكمام، ونسقت معها الحجاب اللون الأبيض الساتان اللامع.

وأكملت دعاء فاروق إطلالتها ببعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث انها اختارت ان تبرز جمال عينيها بالكحل الأسود و السموكي ايز الأسود والماسكرا، مع اللون الموف الناعم كأحمر شفاه.

واختارت دعاء فاروق ان تبرز إطلالتها بارتداء المجوهرات الأنيقة؛ حيث اختارت كولية باللون الفضي مع خواتم انيقة على يديها لتبرزو من رقة ونعومة إطلالتها.

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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