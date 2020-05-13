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مرأة

مبهجة وأنيقة .. دعاء فاروق تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

الأربعاء 13/مايو/2020 - 07:29 م
دعاء فاروق
دعاء فاروق
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هاجر هانئ
حرصت الإعلامية دعاء فاروق على مشاركة متابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، صورا جديدة لها من احدث ظهور.

تألقت دعاء فاروق فى الصور بإطلالة أنيقة حيث ارتدت بلوزة وبنطلون باللون الأبيض ونسقت معهما جاكيت صيفيا ملفتا باللون الأصفر واتسم التصميم بالنقوشات ذات الألوان المبهجة.


وانتعلت دعاء فاروق حذاء أبيض ذا كعب عال، فيما أكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات الجذابة التى منحتها إطلالة متكاملة.

ونسقت دعاء فاروق مع إطلالتها طرحة بسيطة لا تحمل أى نقوشات باللون الأبيض، فيما وضعت بعض لمسات الماكياج التى ارتكزت على  الألوان الهادئة.

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