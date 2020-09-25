بفستان ملفت.. رانيا يوسف تتألق فى أحدث جلسة تصوير





تألقت رانيا يوسف في جلسة التصوير بإطلالة من اختيار الإستايلست Soucha Mlihigue، حيث ارتدت فستان شفاف طويل وذا اكمام طويلة باللون الأسود المزين برسومات غريبة و غير تقليدية.





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واتسم فستان رانيا يوسف بشق من الجانب كشف عن ساقيها و بجزام أسود حول الخصر مما كشف عن رشاقتها أيضا، و قد نالت إطلالتها غعجاب متابعيها على الأنستجرام.





وانتعلت رانيا يوسف حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون البيج، ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات و اعتمدت على البساطة و عدم المبالغة.





ومن الناحية الجمالية، وضع لها خبير التجميل علاء التونسي مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة وبدت بتسريحة شعر بسيطة من أنامل المصفف محمود.