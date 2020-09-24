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فن

آخر أيام الصيفية.. رانيا يوسف بإطلالة جريئة من أمام البحر

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 01:28 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
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ندى فكري
نشرت النجمة رانيا يوسف صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت رانيا يوسف في الصور من امام البحر بفستان باللون الأحمر بإطلالة جريئة، مما أثار إعجاب متابعيها.

وعلقت رانيا يوسف علي الصور قائلة: "آخر أيام الصيفية"

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من ناحية أخرى، شاركت "رانيا" في بطولة مسلسل "الحرامي" الذي عرض على إحدى المنصات الإلكترونية.

مسلسل "الحرامي" 10 حلقات، بطولة رانيا يوسف، وبيومي فؤاد، وأحمد داش، وكارولين عزمي، ورنا رئيس، ومن إخراج محمد سلامة.
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آخر أيام الصيفيه ☀️

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