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برلمان

برلماني يشيد باستئناف فرنسا لرحلاتها السياحية لمصر أكتوبر المقبل

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 03:22 م
استئناف الرحلات الفرنسية
استئناف الرحلات الفرنسية إلى مصر
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فريدة محمد
أكد النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب، أهمية القضايا التى استعرضها الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار خلال اجتماعه مع السفير الفرنسى بالقاهرة استيفان روماتيه، والمستشار الثقافي الفرنسى، ومدير المعهد الفرنسي للاثار الشرقية (IFAO)، لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين في القطاع السياحي والآثرى موجهاالتحية لوزير السياحة والآثار على إشادته بالعلاقات المتميزة بين البلدين فى كافة المجالات، خاصة مجال السياحة والآثار، والتى تقوم على روابط تاريخية زخمة تستند إلى الصداقة والشراكة والثقة المتبادلة، 


وأشار إلى ما شاهدته الفترة السابقة من تعاون وثيق فى مجال العمل الأثرى.

وأكد " المسعود " فى بيان له أصدره اليوم، أهمية ما دار من مناقشات حول  العديد من الموضوعات التي من شأنها أن تعمل على وضع آلية لدفع الحركة السياحية الوافدة الى مصر من فرنسا مشيدا بتأكيد السفير الفرنسى وزير السياحة على قيام فرنسا باستئناف رحلاتها السياحية إلى المدن السياحية الشاطئية المصرية، اعتبارا من شهر أكتوبر القادم.

وأكد اهمية مادار من مناقشات حول جهود الطرفين فى مشروع التعاون المصرى - الفرنسى لتطوير منطقة تانيس (صان الحجر) الأثرية وكيفية رفع كفاءة وتطوير الخدمات بالمنطقة، بالإضافة إلى إمكانية إقامة عدد من ورش العمل وبرامج لدورات تدريبية للعاملين بالوزارة في مجال إدارة المتاحف والمواقع الأثرية، وكيفية إعداد الملفات الخاصة بتسجيل المواقع الآثرية على قائمة التراث العالمى بمنظمة اليونسكو وحرص مدير المعهد الفرنسي للآثار الشرقية ( IFAO)علي عزم المعهد بتطوير وتحديث المكتبة الخاصة به بما يسمح باستقبال عدد أكبر من الباحثين والدارسين من الاثريين والمرممين المصريين.
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