برلماني يشيد باستئناف فرنسا لرحلاتها السياحية لمصر أكتوبر المقبل

أكد النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب، أهمية القضايا التى استعرضها الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار خلال اجتماعه مع السفير الفرنسى بالقاهرة استيفان روماتيه، والمستشار الثقافي الفرنسى، ومدير المعهد الفرنسي للاثار الشرقية (IFAO)، لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين في القطاع السياحي والآثرى موجهاالتحية لوزير السياحة والآثار على إشادته بالعلاقات المتميزة بين البلدين فى كافة المجالات، خاصة مجال السياحة والآثار، والتى تقوم على روابط تاريخية زخمة تستند إلى الصداقة والشراكة والثقة المتبادلة،









وأشار إلى ما شاهدته الفترة السابقة من تعاون وثيق فى مجال العمل الأثرى.





وأكد " المسعود " فى بيان له أصدره اليوم، أهمية ما دار من مناقشات حول العديد من الموضوعات التي من شأنها أن تعمل على وضع آلية لدفع الحركة السياحية الوافدة الى مصر من فرنسا مشيدا بتأكيد السفير الفرنسى وزير السياحة على قيام فرنسا باستئناف رحلاتها السياحية إلى المدن السياحية الشاطئية المصرية، اعتبارا من شهر أكتوبر القادم.



