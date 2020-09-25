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أخبار العالم

سكني يدشن 8 مخططات جديدة.. وموعد الحجز الإلكتروني بـ 4 مناطق سعودية

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 03:34 م
السعودية
السعودية
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محمود نوفل
كشف برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية إضافة ثمانية مخططات سكنية جديدة عبر بوابته الإلكترونية وتطبيق الهواتف الذكية ضمن المخططات السكنية المتاحة لحجز الأراضي، ليصل إجمالي المخططات التي طُرحت عبر "سكني" 205 مخططات توفر نحو 176 ألف أرض.

ومن المقرر ان يستمر البرنامج في طرح المزيد من المخططات شهريًا ضمن خيارات وحلول سكنية متنوعة متاح حجزها بسهولة إلكترونيًا، داعيًا الراغبين في الاستفادة من هذه الخيارات إلى زيارة موقع وتطبيق "سكني" الإلكتروني لاستكمال الإجراءات كافة.

واوضح برنامج "سكني" في بيان أنه فعَّل الاختيار الإلكتروني لـثمانية مخططات جديدة موزعة على 4 مناطق توفر 2384 قطعة أرض، إذ أضاف "سكني" مخطط "معرج السوبان" في محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية ليوفر 589 أرضًا سكنية، ومخطط "نجمة الوجه" في محافظة الوجه في منطقة تبوك ويضّم 222 قطعة أرض، ومخطط "الورود" بمحافظة بيش بمنطقة جازان الذي يوفر 552 أرضًا سكنية.

واشار إلى أن خمسة من المخططات الجديدة في منطقة الرياض منها 4 مخططات في محافظة عفيف، وهي مخطط "الهرانية" الذي يوفر 88 قطعة، و"المردمة" ويضم 87 قطعة أرض سكنية، و"عفيف 811" ويحوي 366 قطعة، ومخطط "عفيف 306" الذي يوفر 62 أرضًا سكنية، ومخطط "شروق السليل" بمحافظة السليل الذي يوفر 418 قطعة أرض، جميعها متاحة للحجز من قبل المواطنين إلكترونيًا.

وسمحت البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني" في وقت سابق لزائريها خاصية اختيار المخططات السكنية بالدخول إلى صفحة الحلول السكنية والضغط على خيار "الأراضي السكنية" وتحديد موقعها وفق رغبات المستفيدين واحتياجاتهم أو الدخول على الرابط https://sakani.housing.sa/plans-map تمهيدًا لإصدار تراخيص البناء خلال 6 أشهر وبنائها خلال ثلاث سنوات.

واوضح البرنامج إن ذلك يأتي في إطار استمراره وسعيه الدائم لاستحداث حلول إلكترونية تساعد في تسهيل الإجراءات على المواطنين الراغبين في تملك الأراضي والاستفادة من خيار "البناء الذاتي" عبر تطبيق الأجهزة الذكية لتوقيع العقد إلكترونيًا دون الحاجة لمراجعة الفروع، وتوفير مزيد من الخدمات مثل اختيار التصاميم النموذجية لمستفيدي "البناء الذاتي".

ويشار الي ان برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان سلم نحو 90 ألف قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة خلال العام 2019، من بين 137.906 أراضٍ وفّرها للحجز إلكترونيًا ضمن 146 مخططًا، فيما يستهدف البرنامج هذا العام 2020 تطوير 72 مخططًا جديدًا يوفر أكثر من 90 ألف قطعة أرض، حيث تم العمل مع 79 مقاولًا مؤهلًا لتنفيذ أعمال البنية التحتية بقيمة تتجاوز 5.2 مليارات ريال.

وتأتي هذه الخطوات في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم، مما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030 وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030-
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