AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

كلمة للرئيس الفلسطيني أبو مازن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.. بعد قليل

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 03:56 م
كلمة لـ ابو مازن
كلمة لـ ابو مازن امام الجمعية العامة للامم المتحدة بعد قليل
Advertisements
سمر صالح
يلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن اليوم الجمعة، كلمة امام الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد قليل.

وفي سياق منفصل أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، تسجيل 5 وفيات، و452 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و368 حالة تعافٍ في جميع المحافظات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الكيلة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن حالات الوفاة الجديدة سجلت لمواطنين (76 و84 عاما) من بلدة دورا بمحافظة الخليل، ومواطنين (76 و78 عاما) من قرية عقربا ومدينة نابلس، إضافة إلى مواطن من واد الجوز بمدينة القدس.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت في المحافظات حسب التالي: الخليل (91)، نابلس (23)، بيت لحم (46)، قلقيلية (7)، رام الله والبيرة (43)، جنين (19)، سلفيت (8)، أريحا والأغوار (19)، طولكرم (56)، قطاع غزة (45)، ضواحي القدس (15)، مدينة القدس (80)، موضحة أنه تم إجراء 3283 فحصا.

وتابعت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في محافظات: الخليل (83)، جنين (37)، طولكرم (39)، قطاع غزة (90)، مدينة القدس (119)، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 74%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 25.4%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

ولفتت الكيلة إلى وجود 43 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 12 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

6 وفيات .. فلسطين تسجل 439 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تسجيل 44 إصابة جديد بكورونا بين الجاليات الفلسطينية بالخارج

فلسطين تسجل وفاة واحدة بـ كورونا و531 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

فلسطين تسجل 3 حالات وفاة و498 إصابة جديدة بـ كورونا خلال 24 ساعة

خلال 24 ساعة.. الصحة الفلسطينية تسجل 512 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف يبكي بشدة في خطبة الجمعة.. تعرف على السبب

النواب: نسعى لإصدار قانون لفرض ضرائب على المعاملات الإلكترونية

بعد ابتلاعه هاتف محمول .. تفاصيل مثيرة وراء الواقعة ترويها أسرة المريض

الوزراء: إلغاء نظام الحضور والغياب بالمدارس غير حقيقي

خلال اجتماعه بالشركة المنفذة..وزير النقل : الانتهاء من مشروع القطار الكهربائي قبل اكتوبر 2021

العمر لحظة.. وفاة مواطن اصطحب زوجته للكشف عليها داخل عيادة طبيب بالشرقية.. شاهد

AdvertisementS

الموعد النهائي لبداية العام الدراسي الجديد 2020/2021 | تفاصيل رسمية

بعد اشتباكات بين كتيبتين من الميليشيات.. قرار عسكري عاجل من حكومة الوفاق الليبية

اعرف سعر الفائدة على شهادات استثمار البنك الأهلي بعد قرار البنك المركزي بخفضها

وفقا لقانون العمل.. 14 يوما إجازة رسمية سنويا بأجر كامل للعامل في القطاع الخاص..تعرف عليها

بواقع 80 % من العلاوة الخاصة.. شروط صرف العلاوات الخمس المقررة الخميس المقبل

فتنة رياضية.. ننشر نص شكوى محمود الخطيب ضد مرتضى منصور في اللجنة الأولمبية

من فك الأزمة إلى كتابة التاريخ.. الصحف السعودية تتغنى بـ تعاون "كارتيرون" بعد قهر الدحيل

العمر لحظة.. وفاة مواطن اصطحب زوجته للكشف عليها داخل عيادة طبيب بالشرقية.. شاهد

بعد مد فترة التصالح لـ30 أكتوبر.. تسهيلات جديدة بملف مخالفات البناء

قطع المياه عن 18 منطقة بالقاهرة.. اعرف السبب‎

فى انتظار اتصال تليفوني.. حسني عبدربه يوجه رسالة مؤثرة إلى وزير الرياضة

لجنة التخطيط بـ الأهلي تحسم الموقف النهائي للمدرب الجديد خلال ساعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بخطوات سهلة.. طريقة عمل المساج في المنزل كالمحترفين

بعد تصدره التريند.. 10 صور رومانسية جمعت بين كريم فهمي و زوجته

بفستان ملفت.. رانيا يوسف تتألق فى أحدث جلسة تصوير