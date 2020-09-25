كلمة للرئيس الفلسطيني أبو مازن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.. بعد قليل

يلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن اليوم الجمعة، كلمة امام الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد قليل.





وفي سياق منفصل أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، تسجيل 5 وفيات، و452 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و368 حالة تعافٍ في جميع المحافظات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.





وقالت الكيلة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن حالات الوفاة الجديدة سجلت لمواطنين (76 و84 عاما) من بلدة دورا بمحافظة الخليل، ومواطنين (76 و78 عاما) من قرية عقربا ومدينة نابلس، إضافة إلى مواطن من واد الجوز بمدينة القدس.





وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت في المحافظات حسب التالي: الخليل (91)، نابلس (23)، بيت لحم (46)، قلقيلية (7)، رام الله والبيرة (43)، جنين (19)، سلفيت (8)، أريحا والأغوار (19)، طولكرم (56)، قطاع غزة (45)، ضواحي القدس (15)، مدينة القدس (80)، موضحة أنه تم إجراء 3283 فحصا.





وتابعت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في محافظات: الخليل (83)، جنين (37)، طولكرم (39)، قطاع غزة (90)، مدينة القدس (119)، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 74%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 25.4%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.





ولفتت الكيلة إلى وجود 43 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 12 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.