ظهور جديد للفنانة نسرين طافش عبر حسابها الشخصي بإنستجرام

: سببين لعدم وصولك الى اهدافك .. او حدوث عكوسات في حياتك : إما نقص في المعلومات .. او معلومات مغلوطة .. دكتور #أحمد_عمارة @drahmedemara 💫 اياك ان تقول يائسا لماذا فعلت بي ذلك يا الله ! بل قل : يا الله ما الذي استطيع فعله او تعلمه او تغييره لتتحسن حياتي للافضل و لانعم بحياة طيبة .. لاساعد نفسي و اساعد من حولي ؟ و ستظهر لك الاجابة الصحيحة و الحلول تلقائياً .. معاناتك منك انت .. و سعادتك بيدك انت .. اما رب الخير فلا ياتي سوا بالخير 💫 يومكم خير و نور 🌸 📸@salmabouelnaga