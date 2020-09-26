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فن

ظهور جديد للفنانة نسرين طافش عبر حسابها الشخصي بإنستجرام

السبت 26/سبتمبر/2020 - 02:30 م
نسرين طافش
نسرين طافش
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قسم الفن
نشرت الفنانة نسرين طافش صورة جديدة لها على موقع التواصل الاجتماعى عبر حسابها الشخصى انستجرام .

ظهرت فى الصورة بإطلالة رقيقة باللون الابيض والاخضر الفاتح، و =جاءت التعليقات من متابعيها على انستجرام أحد قال:"الحلا كلو" و احد ايضا قال :"جمالو" و"قمر".

وكتبت على الصورة قائلة: "سببين لعدم وصولك الى اهدافك .. او حدوث عكوسات في حياتك : إما نقص في المعلومات .. او معلومات مغلوطة .. اياك ان تقول يائسا لماذا فعلت بي ذلك يا الله !». 

وتابعت: "بل قل: يا الله ما الذي استطيع فعله او تعلمه او تغييره لتتحسن حياتي للافضل و لانعم بحياة طيبة .. لاساعد نفسي و اساعد من حولي ؟ و ستظهر لك الاجابة الصحيحة و الحلول تلقائيًا .. معاناتك منك انت .. و سعادتك بيدك انت .. اما رب الخير فلا ياتي سوا بالخير يومكم خير و نور". 

وتشارك نسرين طافش في مسلسل "الوجه الآخر" بطولة ماجد المصري، ومادلين طبر، وندى موسى، وعماد رشاد، وحنان سليمان، ودينا المصري، وأحمد خليل وعدد آخر من الفنانين والعمل قصة ماجد المصري وتأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.

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: سببين لعدم وصولك الى اهدافك .. او حدوث عكوسات في حياتك : إما نقص في المعلومات .. او معلومات مغلوطة .. دكتور #أحمد_عمارة @drahmedemara 💫 اياك ان تقول يائسا لماذا فعلت بي ذلك يا الله ! بل قل : يا الله ما الذي استطيع فعله او تعلمه او تغييره لتتحسن حياتي للافضل و لانعم بحياة طيبة .. لاساعد نفسي و اساعد من حولي ؟ و ستظهر لك الاجابة الصحيحة و الحلول تلقائياً .. معاناتك منك انت .. و سعادتك بيدك انت .. اما رب الخير فلا ياتي سوا بالخير 💫 يومكم خير و نور 🌸 📸@salmabouelnaga

A post shared by Nesreen Tafesh (@nesreentafesh) on

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