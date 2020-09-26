AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

دانا حلبي تتعرض لحادث مروع

السبت 26/سبتمبر/2020 - 07:15 م
دانا حلبى
دانا حلبى
Advertisements
أحمد إبراهيم
تعرضت الفنانة دانا حلبى لحادث سيارة مروع إلا أن العناية الإلهية أنقذتها. 

وقالت دانا حلبى عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام : "عملت حادث بالسيارة اليوم بس الحمدلله حديد بحديد .. المهم ولادي جنبي ووجودهم بنسيني كل شيء .. الله يخليلكم ولادكم.. والحمدلله انا بخير شكرًا ع كل الرسايل بحبكم".

اقرأ أيضا 
وكانت قد أثارت دانا حلبى حالة من الجدل منذ فترة قصيرة بسبب خطوبتها من الفنان السورى عبد المنعم العمايرى. 

ونشرت دانا حلبي صورة تجمعها بـ عبد المنعم العمايري أثناء استقلالهما طائرة وعلقت: "فاجأناكم مو".

ويكبر عبد المنعم العمايري، خطيبته دانا حلبي بـ 17 عاما، فهو يبلغ من العمر 49 عاما أما هي فتبلغ 32 عاما.

وما لا يعرفه الكثيرون عن عبد المنعم العمايري، أنه من أشهر الممثلين السوريين في الوطن العربي، وأحدث أعماله مسلسل "ممالك النار"، وجسد دور السلطان بايزيد الثاني، والد السلطان سليم الأول، وكان متزوجا من مواطنته الفنانة أمل عرفة.
  
دانا حلبي تتعرض لحادث مروع
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خالد النبوي يروج لـ ممالك النار بهذه الطريقة.. شاهد

تشييع جثمان المنتصر بالله من كنيسة الشهيد أبو سيفين في المهندسين غدا.. والعزاء الإثنين والثلاثاء

ترشيحاتنا

دانا حلبي تتعرض لحادث مروع

الزمالك يختتم تدريباته استعدادا الجونة

لمرضى القلب.. 5 أنواع من الأطعمة تفيدك بشكل لا يصدق

ريال مدريد يقترب من الصفقة الأهم

إبرام اتفاقية| خبير لوائح يوجه نصيحة للأهلي لحل أزمة فايلر

لصعوبة السيطرة على الأطفال..خبير أوبئة : مصر قد تشهد انتشار كبير لـ كورونا مع عودة الدراسة

AdvertisementS

كان يمارس الرذيلة مع خالته.. مصرع طالب قفز عاريا من الطابق الخامس بمدينة 15 مايو

اغتصب ضحاياه في حمام السباحة والسينما.. نص تحقيقات قضية أحمد بسام زكي متحرش الجامعة الأمريكية

بينهم نجل حلمي طولان.. النيابة العامة: حبس 3 متهمين في واقعة فندق فيرمونت

وزيرة الصحة: الرئيس يوجه بسرعة علاج الطفلة "روميساء" على نفقة التأمين الصحي

إجبار على ممارسة الجنس وتهديد بصور فاضحة.. أقوال ضحايا أحمد بسام زكي الأربعة

3 سنوات حبسًا وغرامة 50 ألفًا لأب ونجله لإتجارهما بالمواد المُخدرة في سوهاج

بعد اتهام ترامب للصين.. منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا طبيعي المنشأ.. فيديو

بـ البوكس.. أحمد الفيشاوي يضرب محمد رمضان على بوستر أغنية نمبر 2

وفاة الفنان المنتصر بالله عن عمر 70 عامًا

أخف من الأولى.. خبير أوبئة: مصر تنتظر موجة ثانية من فيروس كورونا

شوبير يحذف رسالته المثيرة للجدل بشأن أزمة نادي القرن

العاشر - العاصمة الإدارية - السلام.. معلومات تفصيلية عن أول قطار كهربائي في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول جوزة الطيب؟

وان شولدر.. شيرين رضا بإطلالة تجذب قلوب متابعيها.. شاهد

للوقاية من الآلام.. اكتشف أخطاء النوم على الوسادة