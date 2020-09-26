"فى حب الدراويش".. نجوم الإسماعيلي القدامى يساندون الفريق للخروج من كبوته

حرص لفيف من نجوم الإسماعيلى القدامى، على مساندة اللاعبين فى المران الذى اقيم على الملعب الرئيسى وذلك ضمن برنامج الإعدادللقاء طلائع الجيش يوم الأثنين المقبل على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة ثلاثين من عمر مسابقة الدورى المحلى.





وضم الحضور عددا كبيرا من نجوم الدراويش الذين دافعوا عن قميص الفريق على مدار تاريخه العريق وسط استقبال وترحيب من المهندس تامر موسى عضو مجلس إدارة النادى والنجوم الذين اضاءوا استاد الاسماعيلي اليوم وهى الكباتن مصطفى درويش وعبد الرحمن أنوس وعادل أبوجريشة وإسماعيل حفنى وطارق زين وسمير مرعى ومحمود حسن وعيد فرج وخالد القماش ومحمود جابر وعماد سليمان وطارق الوحش وعلى غيط وسيد جاد وأحمد عبده وأيمن خليل وحمزة الجمل وأيمن الجمل وأيمن كمال وحمام إبراهيم وعطية صابر ورضا سيكا وأحمد سمير فرج ومحمد حمص وحسنى عبد ربه إضافة لمصطفى يونس نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق وأحمد سعيد نجم ومدرب القناة سابقا ومحمد شيحة وكيل اللاعبين.





جاء ذلك ، استجابة لمبادرة فى حب الدراويش من أجل مساندة ودعم اللاعبين والشد من أزرهم وتحفيزهم وإعادة الروح لهم على تخطى تلك الفترة الراهنة والعمل على تخطيها سريعا والسعى الجاد نحو استعادة نغمة الانتصارات بمسابقة الدورى والاستفاقة من سلسلة النتائج السلبية التى حدثت مؤخرا نظرا لأسم النادى الإسماعيلى الكبير ليس على الصعيد المحلى فحسب بل على الصعيد القارى أيضا.



