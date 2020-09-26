AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

"فى حب الدراويش".. نجوم الإسماعيلي القدامى يساندون الفريق للخروج من كبوته

السبت 26/سبتمبر/2020 - 10:08 م
صدى البلد
Advertisements
نانسي القاضي
حرص لفيف من نجوم الإسماعيلى القدامى، على مساندة اللاعبين فى المران الذى اقيم على الملعب الرئيسى وذلك ضمن برنامج الإعدادللقاء طلائع الجيش يوم الأثنين المقبل على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة ثلاثين من عمر مسابقة الدورى المحلى.

وضم الحضور عددا كبيرا من نجوم الدراويش الذين دافعوا عن قميص الفريق على مدار تاريخه العريق وسط استقبال وترحيب من المهندس تامر موسى عضو مجلس إدارة النادى والنجوم الذين اضاءوا استاد الاسماعيلي اليوم وهى الكباتن  مصطفى درويش وعبد الرحمن أنوس وعادل أبوجريشة وإسماعيل حفنى وطارق زين وسمير مرعى ومحمود حسن وعيد فرج وخالد القماش ومحمود جابر وعماد سليمان وطارق الوحش وعلى غيط وسيد جاد وأحمد عبده وأيمن خليل وحمزة الجمل وأيمن الجمل وأيمن كمال وحمام إبراهيم وعطية صابر ورضا سيكا وأحمد سمير فرج ومحمد حمص وحسنى عبد ربه إضافة لمصطفى يونس نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق وأحمد سعيد نجم ومدرب القناة سابقا ومحمد شيحة وكيل اللاعبين. 

جاء ذلك ، استجابة لمبادرة فى حب الدراويش  من أجل مساندة ودعم اللاعبين والشد من أزرهم وتحفيزهم وإعادة الروح لهم على تخطى تلك الفترة الراهنة والعمل على تخطيها سريعا والسعى الجاد نحو استعادة نغمة الانتصارات بمسابقة الدورى والاستفاقة من سلسلة النتائج السلبية التى حدثت مؤخرا نظرا لأسم النادى الإسماعيلى الكبير ليس على الصعيد المحلى فحسب بل على الصعيد القارى أيضا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبوجريشة يكشف عن استعدادات الإسماعيلي لعودة الدوري

انت السبب.. أبو جريشة يهاجم رئيس نادي الإسماعيلي

المجلس مدبوح.. حمزة الجمل: هدفنا عودة النادي الإسماعيلي وليس إسقاطه

ترشيحاتنا

انفراجة وشيكة.. تطورات عاجلة بشأن الدول المحظور دخول رعاياها للكويت

دولفين يهاجم أخطبوطاً بطريقة مثيرة.. شاهد ماذا حدث

خبير أثري: مصر امتلكت أبو الهول الثاني وتحَطم بـ صاعقة

ارتفاع عدد المصابين في حريق فرع شركة شهيرة بالبحيرة

بعد العثور على جثة زوجته مشنوقة.. التحفظ على زوج في الشرقية حتى انتهاء التحقيقات

بعد تعليقها على خبر ارتباط طليقها معز مسعود بـ حلا شيحة| 10 صور لـ بسنت نور الدين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأطفال أكثر عرضة للإصابة به.. دراسة تكشف عن علامة جديدة لـ كورونا

الطريقة الصحيحة لإخفاء العيوب بالمكياج

عصير طبيعي يعزز صحة القلب.. ودراسة: يحسن اتساع التدفق ويزيد حجم الشرايين