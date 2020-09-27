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وزير التعليم: كثافات الفصول الأصعب في أزمة كورونا

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 02:12 ص
طارق شوقي
طارق شوقي
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حمزة شعيب
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مسألة الكثافات في الفصول أصعب ما يواجه الوزارة في أزمة كورونا، وهو ما دفعنا لتنظيم جداول بحيث يحضر طلاب الإعدادية يومين في الأسبوع.

وأضاف شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر": "كان هناك ملف الكتب الخارجية، وكنا نلاقي ناس مش بتعرف تقرأ ولا تكتب وهي في ثانوي، وهى ملفات غاية في الصعوبة".

وأردف وزير التربية والتعليم:" إحنا مكنش عندنا تعليم والمنظومة كلها كانت قايمة على التلقين والحفظ لا التدبر والتفكير والبحث".

وتابع:" منصة ادمودو توفر لـ طلاب المرحلة الإعدادية والإبتدائية كافة الشروحات بكل المواد، فضلا عن خدمة أسال المعلم والتى يستطيع من خلالها الطالب فهم كل ما يريده بالمتابعة مع معلم أونلاين".

ونوه إلى أنه خلال الثلاث الشهور الماضية تم تقييم أكثر من 19 مليون مشروع بحثي، وهو إنجاز غير مسبوق على مستوى التعليم المصري.
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