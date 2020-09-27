AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

طارق سليمان: محمد الشناوي موهوب.. ومن أفضل 10 حراس مرمى في العالم

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 02:47 ص
طارق سليمان
طارق سليمان
Advertisements
عمرو ابوبكر
أكد طارق سليمان، مدرب حراس الأهلي السابق، أن محمد الشناوي لديه فرصة لتحقيق رقم قياسي جديد بعد وصوله لـ23 كلين شيت بالدوري.

وقال طارق خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "محمد الشناوي لديه فرصة لتحقيق رقم قياسي جديد بعد حفاظه على نظافة شباكه 23 مباراة في الدوري".

وأردف: "محمد الشناوي حارس موهوب واعتبره من أفضل 10 حراس مرمى في العالم".

وتابع: "الشناوي لا يفقد تركيزه على مدار المباراة ويحب التدريب كثيرا ولديه سمات شخصية جبارة، وكنت أحرص على متابعة تمركزه.. هذا الأمر مهم جدا".

وأتم: "الشناوي كان يقصد أسيست مروان محسن في الجونة، وكل المدربين الذين تولوا تدريبه لهم الفضل في تطور مستواه".

وحقق محمد الشناوي عقب مباراة طنطا رقما قياسيا جديدا، بعد أن وصل للمباراة ال 23 دون ان تهتز شباكه، لبعادل رقم شريف إكرامي حارس الأهلي السابق.

شارك الشناوي في بطولة كأس العالم، وتألق في الظهور خلالها ليحقق أفضل لاعب في مباراة أروجواي رغم هزيمة الفراعنة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأكثر حفاظا على نظافة شباكه.. الجبلاية تبرز تفوق "شناوي الأهلي" على 33 حارسا في الدوري

نمبر 1 في مصر.. طارق سليمان: محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي والمنتخب لـ 10 سنوات مقبلة

طارق سليمان: الأهلي ليس في حاجة لحارس مرمى جديد

حراس القمة.. بالأرقام شناوي الأهلي يتفوق على جبل الزمالك

أحمد ناجي: مركز حراسة المرمى في مصر بخير

الأهلي بطل الدوري 42.. الشناوي ملك الـ كلين شيت الأبرز فى التتويج

ترشيحاتنا

بفستان جرئ.. زوجة محمد زيدان تثير الجدل بإطلالة مثيرة برفقته

شربوا المقلب.. الجزيرة وأبواقها الإعلامية تذيع مظاهرات مفبركة على أنها حقيقية

بعد تعليقها على خبر ارتباط طليقها معز مسعود بـ حلا شيحة| 10 صور لـ بسنت نور الدين

أقوال ضحايا أحمد بسام زكي الأربعة.. إجبار على ممارسة الجنس وتهديد بصور فاضحة وفض بكارة.. وإحداهن: مارس معي الجنس غصبا وأصبت بمرض نفسي

وزير التعليم: إعلان تفاصيل القرار المنظم لـ مجموعات التقوية الثلاثاء

للراغبين في العُمرة.. السعودية تكشف عن إجراء مهم

AdvertisementS

التحقيق مع مرتضى منصور.. مصدر بالجبلاية يكشف آخر تطورات شكاوى الأهلى

بعد شريف إكرامي.. بيراميدز يحصل على توقيع لاعب جديد في الأهلي

رضا عبد العال لمنتقديه: ملقوش في الورد عيب قالوا أحمر الخدين.. ومش هدخل استديو مع إبراهيم سعيد تاني

باتشيكو يقود الزمالك فى أول مباراة بالدوري.. تعرف على الموعد

ربيع ياسين: فايلر وكارتيرون «قليلي الأصل» .. وأنصح الأهلي باتباع تصرف الزمالك

جمال الغندور: أرفض تواجد رئيس لجنة للحكام أجنبي.. وما يحدث بالأهلي والزمالك محزن

طارق سليمان: محمد الشناوي موهوب.. ومن أفضل 10 حراس مرمى في العالم

عودة مباريات دوري اليد غدا وتأجيل مباراة سموحة والزمالك للإثنين

عبد الحفيظ: السولية وأيمن أشرف وربيعة يغيبون عن مباراة الترسانة

ملخص مباريات وترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مواجهات اليوم

شىء غريب..أحمد مرتضى يستنكر ما يحدث مع الاهلي والزمالك قبل المباريات الافريقية

بدلا من علي لطفي .. طارق سليمان يروي كواليس التعاقد مع الشناوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعتراضا على العروس .. أب يدمر حفل زفاف ابنه ويضربه وسط المعازيم | فيديو

سعودية تركن سيارتها وتفترش الطريق السريع لتأدية الصلاة| شاهد

كريم أبو زيد يصور كليب فكك من الناس اليوم