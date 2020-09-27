طارق سليمان: محمد الشناوي موهوب.. ومن أفضل 10 حراس مرمى في العالم

أكد طارق سليمان، مدرب حراس الأهلي السابق، أن محمد الشناوي لديه فرصة لتحقيق رقم قياسي جديد بعد وصوله لـ23 كلين شيت بالدوري.





وقال طارق خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "محمد الشناوي لديه فرصة لتحقيق رقم قياسي جديد بعد حفاظه على نظافة شباكه 23 مباراة في الدوري".





وأردف: "محمد الشناوي حارس موهوب واعتبره من أفضل 10 حراس مرمى في العالم".





وتابع: "الشناوي لا يفقد تركيزه على مدار المباراة ويحب التدريب كثيرا ولديه سمات شخصية جبارة، وكنت أحرص على متابعة تمركزه.. هذا الأمر مهم جدا".





وأتم: "الشناوي كان يقصد أسيست مروان محسن في الجونة، وكل المدربين الذين تولوا تدريبه لهم الفضل في تطور مستواه".





وحقق محمد الشناوي عقب مباراة طنطا رقما قياسيا جديدا، بعد أن وصل للمباراة ال 23 دون ان تهتز شباكه، لبعادل رقم شريف إكرامي حارس الأهلي السابق.





شارك الشناوي في بطولة كأس العالم، وتألق في الظهور خلالها ليحقق أفضل لاعب في مباراة أروجواي رغم هزيمة الفراعنة.