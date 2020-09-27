ليلة دامية .. الجيش اللبناني يتصدى ببسالة لهجوم إرهابي لـ داعش.. تفاصيل

ذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية اليوم الأحد، أن دوي انفجار قوي سمع في منطقة دير عمار والمنية والجوار ليتبين أن الجيش فجّر الحزام الناسف الذي كان بحوزة الإرهابي الذي قتل خلال مهاجمة ثكنة عرمان داخل قيادة الكتيبة في منطقة دير عمار.





وأضافت أن موقعًا للجيش كان قد تعرض بعض منتصف ليل السبت وفي الساعات الأولى من صباح الأحد عند الجهة الشرقية للأوتوستراد قبالة معسكر عرمان بين مدينتي دير عمار والمنية، لإطلاق نار من قبل عناصر مجموعات إرهابية كانت تستقل سيارات عدّة توزعت باتجاهات مختلفة.





وتابعت أنه تم التعامل معها من قبل عناصر الجيش في هذا الموقع، وأسفر إطلاق النار عن استشهاد عسكرييَن من أبناء منطقة عكار، تم نقلهما الى مستشفى الخير في المنية.





وأعلنت قوات الأمن الداخلي في لبنان اليوم الأحد، مقتل جميع عناصر المجموعة الإرهابية الموالية لتنظيم داعش الإرهابي في منطقة وادي خالد شمالي لبنان.





كان الجيش اللبناني أعلن في وقت سابق من صباح اليوم أنه يلاحق بقية من الإرهابيين لتوقيفهم وكشف ملابسات الهجوم.





وأضاف أنه قتل إرهابيا ضمن مجموعة أطلقت النار على أحد مراكز الجيش شمالي لبنان مما أدى لمقتل عسكريين اثنين.





وقال الجيش اللبناني إن عسكريين اثنين وأحد أفراد مجموعة مسحلة شنت هجوما على مركز تابع للجيش غربي البلاد قتلوا أثناء الهجوم.





وقال بيان الجيش اللبناني:"أقدم إرهابيون يستقلون سيارة على إطلاق النار بإتجاه عناصر الحرس في أحد مراكز الجيش في محلة عرمان- المنية".





وأضاف بيان الجيش اللبناني:"ردّت العناصر على مصدر النيران بالمثل، ونتج عن ذلك استشهاد عسكريين إثنين بالإضافة إلى مقتل أحد الإرهابيين، وقد فرّ الإرهابيون الآخرون إلى جهة مجهولة".





وأشار البيان إلى أن الجيش اللبناني يقوم الآن بعمل متابعة للحادث لتوقيف الإرهابيين الفارين وكشف ملابسات الهجوم الإرهابي.



