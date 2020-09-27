كيف تختار شريك حياتك.. وأهم مواصفاته

اختيار شريك الحياة، الجانب الأكثر أهمية هو التفكير في الأشياء التي تهمك، و هناك العديد من العوامل التي يجب على المرء أن يأخذها في الاعتبار عند، الجانب الأكثر أهمية هو التفكير في الأشياء التي تهمك، و

من المهم جدًا اختيار شخص يمكنك بسهولة إجراء محادثة معه، بهذه الطريقة ، يمكنك الاستمتاع بفعل الأشياء والتحدث عنها معًا دون الشعور بالملل.





اختيار شخص يشاركك الكثير من الاهتمامات المشتركة سيعمل لصالحك، وتذكر أن كل اهتماماتك لا يجب أن تكون متشابهة ، لكن البعض الآخر سيفعل ذلك، ويقول علماء النفس ، "عندما تقرر قضاء حياتك مع شخص ما ، يجب أن تنظر إلى الأشياء التي تحب أن تفعلها معًا. على سبيل المثال ، إذا كنت من عشاق الأفلام ، فمن الأفضل أن تكون مع شخص يستمتع بالأفلام أيضًا، هذا سيجعل حياتك ممتعة ".









- ازاي اختار شريكة حياتي

ضع في اعتبارك ذكاء شريكك زواجك، يجب أن ترى وجهًا لوجه حول كيفية قدرة كل منكما على التفكير ومعالجة الأشياء. إذا كنت شخصًا مسترخيًا وكان شريكك مفرطًا في الإنجاز ، فقد يؤدي ذلك إلى تهديد في، يجب أن ترى وجهًا لوجه حول كيفية قدرة كل منكما على التفكير ومعالجة الأشياء.

لا بأس في أن يكون لديك معايير اختيار شريك الحياة ، عليك مراعاة معاييرك ومعايير أسرتك، على الرغم من أنه من المقبول اختيار شخص ربما لا ينتمي إلى نفس طبقات المجتمع التي تنتمي إليها ، تأكد من أنه هي ليس بعيدًا تمامًا عن العلامة. أثناء، عليك مراعاة معاييرك ومعايير أسرتك، على الرغم من أنه من المقبول اختيار شخص ربما لا ينتمي إلى نفس طبقات المجتمع التي تنتمي إليها ، تأكد من أنه هي ليس بعيدًا تمامًا عن العلامة.

يجب أن تحترم بعضكما البعض من الواضح أنك لا تستطيع أن تقضي حياتك مع شخص لا يحترمك أو يحترم أحلامك، وأهدافك أو شخصيتك. لذا ، اختر شخصًا يعترف بك لبقية حياتك.

هل إمكاناتك جديرة بالثقة في هذا اليوم وهذا العصر ، من المهم للغاية اختيار شخص يمكنك الوثوق به، بالتأكيد لا يمكنك أن تقود زواجًا سعيدًا إذا لم يكن بإمكانك الوثوق ببعضكما البعض أو الإيمان.

قضاء الوقت معًا بقدر أهمية وجود اهتمامات متشابهة ، من المهم أيضًا أن تكون مع شخص يمنحك الوقت الكافي والذي تود قضاء الوقت معه.





- مواصفات شريكة حياتك

- القيم المشتركة وجود قيم مشتركة يعزز أساس علاقتك، أشياء بسيطة مثل الإجماع على عدد الأطفال الذين تريدهم أو العيش في حدود إمكانياتك تخلق بيئة مواتية لتزدهر علاقتك.





- اختر شريك الحياة الصادق اختيار شريك الحياة الذي لا يمتنع عن التواصل الصريح والحقيقي. إذا لم تكن العلاقة مكرسة في ثقافة الصدق والثقة ، فستفشل بالتأكيد، لبناء ثقافة الصدق والثقة في علاقتك ، من المهمالذي لا يمتنع عن التواصل الصريح والحقيقي.





- القدرة على الصفح والنسيان ترتبط مهارات إدارة الغضب ارتباطًا وثيقًا بقدرة شريكك على التسامح والنسيان، الحب لا يدور دائمًا حول التنزهه والتواجد في الخارج والأشياء الأخرى، لذلك كن حريصًا على الحصول على شريك لا يستمر في التفكير في الخلافات التي حدثت في الماضي.

- الرومانسية بالتأكيد ، لا يمكن أن يكون كل يوم هو عيد الحب ، ولكن مجموعة الزهور العرضية أو الوجبة في الخارج أو حتى الكلام البسيط يمكن أن تحدث فرقًا في العالم لعلاقة دائمة، ولا تنس أبدًا سبب اجتماعكما في المقام الأول .

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- كيف اختار شريك حياتي في الإسلام التوافق والانسجام الفكري، والعاطفي بينهما، وتجعلهما يتفاهمان أكثر، وتمكنهما من التضحية في بعض المشاكل التى يتوقف عليها الحياة مع بعضهم البعض، وبالتالي توفق بين قلبيهما وتدعم علاقتهما لاحقًا. التفاهم والتوافق في فهم بعضنا لبعض: وينتج ذلك من خلال وجود فئات مشتركة بين الزوجين تحققالفكري، والعاطفي بينهما، وتجعلهما يتفاهمان أكثر، وتمكنهما من التضحية في بعض المشاكل التى يتوقف عليها الحياة مع بعضهم البعض، وبالتالي توفق بين قلبيهما وتدعم علاقتهما لاحقًا.

تقبل النقد والرأي الآخر: من الضروري تقبل الأزواج للنقد البناء للثقة ببعضهم البعض، وتقديم الرأي للشخص الأخر بطريقة مهذبة وهادئة ليتقبلها بصدر رحب.

تبادل الاحترام: قد لا يتوافق الزوجين في جميع أفكارهما، ويتعارضان في وجهات النظر والرغبات، لكن هذا لا ينفي أهمية وجود الاحترام بينهما، والتعامل مع الشريك بأسلوب مهذب ولائق رغم اختلاف القيم والمعتقدات بينهما.

القيم المشتركة : سواء كنت متفقًا على عدد الأطفال الذين تريدهم ، أو المكان الذي تريد أن تعيش فيه ، أو ببساطة أنكما تحبان بعض الأشياء البسيطة، فإن وجود أشياء مهمة مشتركة يمكن أن يساعدك على بناء أرضية صلبة لمستقبلكما معًا.

الصدق : عليك أن تعرف متى تعمل بجد ومتى يجب أن تعتذر، وبالمثل ، أنت بحاجة إلى معرفة ما حدث بالفعل في الحقيقة، التواصل هو كل شيء بدونه لا علاقة لك.























