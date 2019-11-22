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مرأة

أبرزها التفاهم.. 5 أمور تضمن نجاح العلاقة مع شريك الحياة

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 10:08 م
5 أمور تضمن نجاح
5 أمور تضمن نجاح العلاقة مع شريك الحياة
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رضوى حسام
يعد اختيار شريك حياة مناسب؛ من أكثر الأمور التي تشغل بال كثير من الفتيات، فمن الضروري أن يكون لدى كل فتاة قدرة على فهم الأشخاص في حياتها وليس في اختيار شريك الحياة فقط، لكن اذا لم يكن لديها هذه القدرة يمكنها التأكد من توافر عدة أمور في شريك حياتها، بحسب ما نشره موقع " power of positivity ".

وأشار الموقع إلى أن تلك الأمور تتمثل فيما يلي:

- التعامل بطريقة محترمة ومهذبة فالعلاقة لابد من تبنى على قدر كاف من الاحترام.

- التقارب بين الطرفين في المستوى الفكري والثقافي والاجتماعي، فهو من الأمور الضرورية التي تؤثر على مستوى نجاح العلاقة.

- يجب أن يتوافر قدر كاف من الاهتمام والحرص على معرفة التفاصيل الصغيرة في العلاقة فهذا يساعد في معرفة الشخصية بصورة أكبر.

- التفاهم بين الطرفين من أكثر الأمور الهامة فهي ضرورية وتظهر وقت حل الأزمات.

- الرغبة في إظهار المشاعر والحب بشكل مستمر، فهذا يبعث شعور بالاطمئنان في نفوس الطرفين.
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