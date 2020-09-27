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فن

أشرف زكي وأحمد بدير وجمال العدل وبدير يشاركون فى تشييع جثمان المنتصر بالله .. فيديو

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 01:34 م
صدى البلد
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محمد هانى - صلاح مهدى - اشرف العمدة - عمر خالد
وصل منذ قليل كل من الفنان أشرف زكى نقيب الممثلين والفنان أحمد بدير والمنتج جمال العدل والفنان منير مكرم إلى أحد كنائس المهندسين للمشاركة فى تشييع جثمان الفنان الراحل المنتصر بالله وسط حضور الاهل والأقارب .

كان الفنان الكوميدي الكبير المنتصر بالله، تُوفي صباح امس السبت، داخل أحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية، عن عمر يناهز الـ70 عامًا، بعد معاناة من إصابته بجلطة في المخ. 

المنتصر بالله، بدأ مشواره الفني مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح عام 1970، حيث اُشتهر بالأعمال الكوميدية مثل "حضرات السادة العيال، وعائلة سعيدة جدا، وشارع محمد علي، وعلشان خاطر عيونك، ومطلوب على وجه السرعة، والعالمة باشا".

وتألق دراميا وسينمائيا في العديد من الأعمال الهامة منها مسلسل "أرابيسك.. أبناء ولكن.. آن الأوان.. أيام المنيرة.. لن أمشي.. طريق الأمس.. عيون.. راجل وست ستات".

وفي السينما شارك في عدد من الأفلام منها "المغنواتي .. الطيب افندي .. التحدي.. الزمن الصعب.. الحدق يفهم .. أسوار المدابغ .. المواطن مصري.. حارة الجوهري.. حتحب وتقب .. ضد الحكومة".
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