التعرض للضرب.. تقليد غريب للزواج داخل قبيلة الفولاني.. صور

تمتلك عادات غريبة غير موجود فى أى منطقة بالعالم، عندما تسمع عنها تجول فى خاطرك الكثير من الأسئلة، هل بالفعل ما زالت تلك التقاليد موجودة فى ظل التقدم والتطور الذي تشهده الإنسانية؟ وهذا بالفعل الغريب داخل أفريقيا، فعلى الرغم من اختلاف مراسم الزواج من بلد إلى آخر إلا أنه داخل قبيلة الفولاني الأ فريقية من يريد الزواج عليه تحمل الضرب المبرح والجلد.





قبيلة الفولانو

شروط صعبة داخل القبيلة الأ فريقية من أجل الحصول على الزوجة، كتب على الشباب تحمل الضرب المبرح للمضي قدما فى الزواج، فعليهم أن يقبلوا على تقليد شارو وهو أن يتعرض الشاب إلى الضرب من قبل كبار السن وذلك بهدف الفوز بالزوجة.





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الفتاة ستكون من حق الشاب إذا نجح فى ذلك الاختبار وفى حل عدم تحمل العريس الضرب، يتم إلغاء الزفاف ولا يتزوج.





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ثقافة الفولاني

يرتبط شعب الفولاني بتربية الأبقار والمواشي حيث أنهم يتجولون داخل القارة بحثا عن المراعي لأبقارهم، والتى عادة ما تمثل أهمية ومكانة كبيرة فى حياتهم.





جدير بالذكر أن قبيلة الفولاني تعد واحدة من أكبر الجماعات العرقية في منطقة الساحل وغرب أفريقيا، يعشيون فى السنغال ونيجيريا وبنين، والنيجر وتشاد وغانا بوركينا فاسو.