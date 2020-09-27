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تعليم

لطلاب جامعة الأهرام الكندية خطوات إنشاء بريد جامعي لأداء امتحان تحديد اللغة الإنجليزية

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 10:29 م
جامعة الاهرام الكندية
جامعة الاهرام الكندية
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قسم التعليم
أعلنت جامعة الأهرام الكندية عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،مواعيد امتحان تحديد مستوي اللغة الإنجليزية للطلاب المقبولين بالعام الجامعي الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٠.

وقد طلبت الجامعة من الطلاب انشاء البريد الإلكترونى الخاص بالجامعة لمتابعة إجراءات أداء الامتحان عن بعد.

وننشر لكم فى "صدى البلد" خطواط انشاء البريد الالكترونى الخاص بالجامعة لاداء امتحان تحديد مستوى اللغة الإنجليزية.

* يجب على الطالب زيارة موقع الجامعة www.acu.edu.eg/en والضغط على رابط application form ثم اختيار application form على الجانب الايسر من الصفحة ثم اختيار الاستعلام عن البريد الالكترونى الجامعى 
ويقوم الطالب بإدخال رقم الطالب ورقم الملف الموجود بالايصال للحصول على البريد الالكترونى الجامعى وكلمة السر 

وقد نوهت الجامعة الى الرجوع الي الكلية فى حالة وجود مشكلة تقنية 

ولتفعيل البريد الالكترونى الجامعى : 

- يجب على الطالب زيارة موقع www.office.com اختيار تسجيل الدخول اعلى الصفحة على الجانب الايسر
- يقوم الطالب بإدخال البريد الالكترونى وكلمة السر التفعيل 
- يجب على الطالب تغير كلمة السر واختيار اللغة الانجليزية والتوقيت الى القاهرة 


ثم سوف تقوم الجامعة الامريكية بالقاهرة AUC بالتواصل مع الطالب عن طريق البريد الالكترونى (ارسال تعليمات اداء الامتحان -موعد الامتحان -الخ) لذلك يجب على الطالب متابعة البريد الالكترونى يوميا والا لن يتمكن من أداء الامتحان.
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