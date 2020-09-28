الصين تسجل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الإثنين، تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" جميعها من الخارج.





وبذلك تكون الصين قد سجلت 43 يوما بدون أي إصابات محلية، حيث كانت جميع الإصابات قادمين من الخارج.





ويبلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني 85372 حالة مع عدد ضحايا 4634، في حين يخضع 367 مريضًا بدون أعراض للمراقبة الطبية حاليًا.





وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الإثنين، عن وصول وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم إلى مليون حالة وفاة.





وحذر خبراء بريطانيون من أن الحكومة البريطانية كانت تخطط لتشديد إجراءات العزل في سبيل مكافحة فيروس كورونا، وذلك وفقًا للفئة العمرية الأكبر سنًا من المواطنين.





وقال الخبراء، وفقًا لصحيفة "إكسبرس" البريطانية، إن أحد خبراء هيئة الصحة البريطانية أكد أن الأشخاص الذين يقل عمرهم عن 45 عامًا أقل عرضة للإصابة بالفيروس، ومن ثم الوفاة نتيجة لذلك.



