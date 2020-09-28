كل واحد يبص في ورقته.. عارفة عبدالرسول لمهاجميها بسبب المايوه: سيبوني أنا أدخل النار

يذكر أن عارفة عبد الرسول تعد إحدى النجمات اللاتي ظهرن في الفترة الأخيرة وأصبح لهن بصمة في عديد من الأعمال الفنية ولعل من أبرزها قابيل والرقية ورجالة البيت وغيرها.





وتستعد عارفة عبد الرسول الى خوض عدد من الأعمال الفنية والتي من المقرر أن يتم عرضها في رمضان 2021 والتي تبدأ في تصويرها الفترة المقبلة.