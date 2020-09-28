AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

كل واحد يبص في ورقته.. عارفة عبدالرسول لمهاجميها بسبب المايوه: سيبوني أنا أدخل النار

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 09:20 ص
صدى البلد
Advertisements
شروق حمدى
علقت الفنانة عارفة عبد الرسول على الهجوم الحاد الذي تعرضت له من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر صورة لها بالمايوه عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل "فيسبوك".

وقالت: "لاقيت الطبطبة في البحر وكنت هاموت لو خلصت الإجازة وما روحتش البحر". 

وتابعت الفنانة عارفة عبد الرسول من خلال تسجيل صوتى عبر برنامج et بالعربى: "أنا إسكندرانية وطول عمرنا بنلبس مايوه وبننزل البحر وعارفين البحر يعني مايوه وبننتقد الناس اللي بتيجي إسكندرية وبتنزل البحر ببنطلون والمايوه جزء من حياتنا". 

وأضافت عارفة: "أنا استغربت من الناس اللي بتهاجم الصورة والصورة مفيش فيها حاجة وده مايوه له شورت وجيبه ولا قطعة واحدة ولا قطعتين ولا بوركيني ومغطي المناطق كلها، وربنا يهدي الناس كلها وكل اللي عوزاه من الناس كل واحد يبص في ورقته، ماحدش له دعوة بالتاني يعني إنت مالك، لما كلكم هتدخلوا الجنة مين هيدخل النار، سيبوني أنا أدخل النار".


يذكر أن عارفة عبد الرسول تعد إحدى النجمات اللاتي ظهرن في الفترة الأخيرة وأصبح لهن بصمة في عديد من الأعمال الفنية ولعل من أبرزها قابيل والرقية ورجالة البيت وغيرها.

وتستعد عارفة عبد الرسول الى خوض عدد من الأعمال الفنية والتي من المقرر أن يتم عرضها في رمضان 2021 والتي تبدأ في تصويرها الفترة المقبلة. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. أول لقاء للفنانة جيسي عبده بعد احتراق منزلها ووفاة والدها منذ شهرين

أحمد فهمي ينفي إصابة هنا الزاهد بـ فيروس كورونا

أحمد سعد يكشف حقيقة خضوعه لعمليات تجميل.. فيديو

الرئيس السيسي: الطالب هيدخل يمتحن على الكمبيوتر وقبل ما يخرج هيكون عارف نتيجته

مايوه عارفة عبد الرسول يتسبب في أزمة عنيفة

أنغام تكشف عن مفاجأة مع تركى آل الشيخ | فيديو

ترشيحاتنا

الدولار بـ 15.80 جنيه للبيع.. أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الاثنين 28-9-2020.. فيديو

ماذا يحدث عن زيادة الزيت في السيارة؟

شهر التوعية بسرطان الجهاز التناسلي للمرأة.. طرق الكشف المبكر عن أورام النساء

الدعاء السحري لحل المشاكل الزوجية بـ21 آية من القرآن

بعد تعرضها لحادث مروع| اليوتيوبر مروة حسن الأكثر بحثا على جوجل

طارق يحيى يكشف لماذا رفض معاونة باتشيكو في جهاز الزمالك بالفترة المقبلة؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأسود المكشوف.. رانيا منصور بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها

أروع الصور.. نجوى كرم تطلق مبادرة في حب لبنان والجمهور يتفاعل معها

شهر التوعية بسرطان الجهاز التناسلي للمرأة.. طرق الكشف المبكر عن أورام النساء