نادر حسن يكشف تفاصيل أول عمل فنى له فى سن الـ 7 سنوات

قال الفنان نادر حسن، إنه يقوم بأعمال فنية كل فترة، موضحًا أنه شارك بعمل فى رمضان الماضي، ورمضان 2019.





وأضاف نادر حسن خلال حواره على قناة دي إم سى، أنه شارك فى الفن منذ 7 سنوات فى مسلسل "أبو العلا البشري"، مع الفنان محمود مرسي، و محمد توفيق و كريمة مختار وعمالقة الفن فى هذا التوقيت.





وأشار إلى أن جميع الفنانين الذين عمل معهم تعلم منهم الكثير، وكشف أن الجيل القديم كان يحتوى الفنانين الأطفال والصغار.





ولفت إلى أنه شارك مع الفنان الكبير محمد صبحى، فى يوميات ونيس، وأكد أن صبحي إنسان خارج الكاميرا وفى أثناء التصوير.





وأكد أن محمد صبحى كان من الفنانين الذين يهتمون بالالتزام بالوقت، وكشف أن مثل مع نجوم كبار مثل يحيي الفخرانى و محمود عبد العزيز.



