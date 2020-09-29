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أخبار العالم

مقتل 26 من القوات الأرمينية في القتال مع القوات الأذربيجانية

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 01:59 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت القوات الأرمينية، مقتل 26 من قواتها في إقليم قره باغ، وذلك في المعارك الدائرة ضد الجيش الأذربيجاني. 

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا طارئا، اليوم، وذلك لبحث أزمة ناجورنو كاراباخ. 

واعتبر مسئولون أرمينيون، أن تركيا قد دخلت بقوتها لدعم أذربيجان ضدهم، في صراعهما حول إقليم ناجورنو كاراباخ.

وحمَّل سفير أرمينيا لدى الإمارات للعربية المتحدة، مسئولية المعارك المشتعلة في إقليم ناجوروني كاراباخ، لأذربيجان، معتبرا أنها هي من بدأت المعارك، وفق ما ذكرت شبكة العربية.

وقال سفير أرمينيا لدى الإمارات، مهير مكرتوميان، إن عدم وجود أي وساطة بين بلاده وتركيا، على خلفية الأزمة الأخيرة بين أذربيجان وأرمينيا.

واتهم مكرتوميان، تركيا بتنفيذ عمليات عسكرية حاليًا في منطقة القوقاز.

وأكد مكرتوميان، أن الاشتباكات بين بلاده وأذربيجان تتم بدعم وتأييد تركي مباشر، وهو ما أكدته وكالة "رويترز" نقلا عن مقاتلين بالمعارضة السورية، من أنه يتم نشر ما يقرب من 1000 سوري للمشاركة في الصراع بين أرمينيا وأذربيجان.

بينما أعلن مركز المعلومات التابع للحكومة الأرمينية عن أنباء بمشاركة 4000 عنصر سوري جلبتهم تركيا للقتال بجانب أذربيجان في الاشتباكات الدائرة بمناطق النزاع بين البلدين.
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