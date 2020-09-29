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أخبار العالم

مقتل مسئول حكومي بارز في الصومال.. وحركة الشباب تعلن مسئوليتها

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 06:47 ص
الإرهاب في الصومال
الإرهاب في الصومال
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شريف سيد
قُتل دييني باري يوبو، المسئول البارز في الحكومة الصومالية، داخل منزله في منطقة بيلد هاوو، بمحافظة جدو الصومالية. 

فيما أعلنت حركة الشباب الإرهابية مسئوليتها عن الحادث، الذي راح ضحيته المسئول الحكومي البارز. 

وكانت حركة الشباب الإرهابية في الصومال أعلنت الليلة الماضية عن استهداف مسئول حكومي بارز في الصومال دون أي توضيح. 

وأعلن الرئيس الصومالي، محمد عبدالله فرماجو، الخميس، تعيين محمد حسين روبلي، رئيسا جديدا للوزراء في البلاد. 

وكان الرئيس الصومالي أعلن منذ فترة قصيرة عن تغييرات كبيرة في صفوف القادة الأمنيين في البلاد كما عين بديلا لرئيس بلدية مقديشو الذي توفي متأثرا بجروحه عقب هجوم انتحاري الشهر الماضي.

وتسعى حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، للإطاحة بالحكومة المدعومة من الأمم المتحدة، وأعلنت مسؤوليتها عن الهجوم على مكتب رئيس البلدية الراحل عبد الرحمن عمر عثمان والذي نفذته فتاة انتحارية ضريرة.
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