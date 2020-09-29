عرضت فضائية إكسترا نيوز خبرا عاجلا أفادت فيه أن مصر تنعى ببالغ الحزن والأسى أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

ونعى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان امس الشيخ جابر الاحمد الصباح الذي توفي فجر الأحد، مشيدا بدوره كقيادي «حازم في الأيام العصيبة».





وقالت وزارة شؤون الرئاسة في بيان بثته وكالة انباء الامارات إن «الامتين العربية والاسلامية فقدتا قائدا بارزا كرس حياته لخدمة وطنه وأمتيه العربية والإسلامية ورفعة شأنهما بمواقف مشهودة من اجل تحقيق التضامن العربي والإسلامي».





وأضافت أنه كان للشيخ جابر «الدور القيادي البارز والحازم في الأيام العصيبة التي مرت بها الكويت» في إشارة الى الاحتلال العراقي للكويت في أغسطس 1990 والذي استمر إلى فبراير 1991 حين طرد تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة قوات صدام حسين من الكويت. وأكد البيان أن الشيخ جابر كان «من رواد العمل الخليجي المشترك فساهم مع اخوانه القادة في تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية».