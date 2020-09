خالص التعازي لأهل الكويت.. هاني رمزي وأنغام ينعيان الأمير صباح الأحمد

View this post on Instagram

عزائى لدوله الكويت وشعبها فى وفاه القائد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أدعو الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته #الكويت #الشيخ_صباح_الاحمد #الشعب_الكويتي #الكويتkuwait