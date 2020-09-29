AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

خالص التعازي لأهل الكويت.. هاني رمزي وأنغام ينعيان الأمير صباح الأحمد

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 09:42 م
أمير الكويت الشيخ
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح
Advertisements
محمد بدران
حرص الفنانان هاني رمزي و انغام على نعي أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي رحل عن عالمنا اليوم.

وكتب هاني رمزي، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "عزائى لدوله الكويت وشعبها فى وفاه القائد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أدعو الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته #الكويت #الشيخ_صباح_الاحمد #الشعب_الكويتي #الكويتkuwait"


بينما كتبت الفنانة انغام "إنالله وإنا إليه راجعون خالص التعازي لأهل الكويت 🇰🇼"


وأعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم الثلاثاء، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح عن عمر يناهز الـ 91 عاما. 


ودعا الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، اليوم الثلاثاء، إلى أخذ المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الالتفات الى ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي، حسب ما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.


وكان وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، أعلن في وقت سابق، أن الحالة الصحية لأمير الكويت مستقرة ويتلقى العلاج المقرر.


وناشد الديوان الأميري الجميع تحري الدقة واستقاء المعلومات المتعلقة بصحة الأمير من مصادرها الرسمية.


وشدد على ضرورة عدم الالتفات إلى الأخبار المغرضة، التي تتداول بشأن صحة الأمير صباح.


وكان أمير الكويت الراحل يتلقى العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية، عقب تعرضه لوعكة صحية شديدة نقل على إثرها إلى أمريكا. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نادية الجندي تعزي الشعب الكويتي في وفاة الشيخ صباح الأحمد

أحر التعازي والمواساة لأهل الكويت.. هيفاء وهبي تنعى الشيخ صباح الأحمد

قائد العمل الإنساني.. شيريهان تنعى الشيخ صباح الأحمد

خالص التعازي لشعب الكويت الشقيق.. منة فضالي تنعى الشيخ صباح الأحمد

في ظهور نادر.. صفية العمري تنعى الشيخ صباح الأحمد

خالص التعازي للشعب الشقيق.. محمد عبد العزيز ينعى أمير الكويت

ترشيحاتنا

ابنة ويل سميث: فخورة باعتراف والدتي عن علاقتها بعشيقها

تأجيل نظر دعوى وقف انتخابات مجلس النواب للغد

شاهد.. المران الأول للزمالك تحت قيادة باتشيكو

بعد نعي المتوفى.. عمرو موسى: أمير الكويت الجديد سيواجه تحديات كثيرة

رجل ضبط زوجته متلبسة بالزنا ويسأل الأزهر عن الحكم.. وهذه الإجابة.. فيديو

اليوم آخر موعد للتقديم لوظائف بنك مصر.. التفاصيل والشروط وطرق التقديم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للقلب.. مخاطر غير متوقعة له على الصحة

بإكسسوارات لافتة .. هنا شيحة بإطلالة كاجوال تخطف الأنظار .. شاهد

شاهد .. أمير كرارة بطل إعلان لـ لاندروڤر ديفندر الجديدة