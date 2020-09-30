الغضب يشتعل بين ترامب وبايدن.. والأخير يصف الرئيس بـ «الكاذب»

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منافسه جو بايدن في أول مناظرة تعقد بينهما قبل 35 من الانتخابات الرئاسية المُقرّرة في 3 نوفمبر المقبل.





وقال "ترامب" في حالة من الانفعال بعد دفاعه عن اختياره لقاضية ممثلاً للمحكمة العُليا: إن الحزب الديمقراطي "يريد أن يصبح اشتراكيًا"، ورد بايدن "أنا الحزب الديمقراطي الآن".





وبعد التطرّق إلى ملف الرعاية الصحية انتقد "بايدن" سياسة الرعاية الصحية لإدارة الرئيس الأمريكي ووصفه بالكاذب.





وردّ "ترامب" أنه يريد إصلاح أوباما كير، وباغته بايدن: "إنه لا يُقدّم أي مساعدة للأشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية صحية".