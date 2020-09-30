وزير السياحة: نقلت تجربة مصر فى تطبيق الإجراءات الوقائية فى الفنادق للخارج.. فيديو

قال وزير السياحة والآثار، الدكتور خالد العنانى، إنه تم دعوة سفراء عدد من الدول فى مدينة شرم الشيخ للتعرف على الإجراءات الاحترازية فى الشواطئ والمسارح ورحلات الغطس والمحميات الطبيعية، منوهًا أن السفراء هم من سيدعون مواطني دولهم لزيارة مصر وذلك من خلال التقارير التى يكتبونها، مضيفًا " السفراء أشادوا بشدة الإجراءات الاحترازية المتبعة فى مصر.













وأضاف وزير السياحة والآثار، خلال حديثه ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن تم استضافة 30 سفير فى شرم الشيخ على خلفية مبادرة " ايكو ايجيبت"، مؤكدًا أن العاملين فى قطاع السياحة على أعلى مستوى ونقلت تجربة مصر فى تطبيق الإجراءات الوقائية فى الفنادق السياحية إلى الدول التى قمت بزيارتها.









وتابع كل العاملين فى منظومة السياحة يعلمون مخاطر عدم اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، منوهًا أن مصر كانت تستقبل 6 آلاف سائح كل يوم حتى نهاية أغسطس وبدأت الأعداد تقل قليلًا مع بدء تطبيق تحليل الـpcr فى مصر ولكنها فى طريقها للتزايد تدريجيًا.









وأوضح أنه تم عمل حملة ترويجية كبيرة لتشجيع السائحين على الإقبال لمصر وللتأكيد على أن السياحة آمنة فى مصر وأن الإجراءات الاحترازية آمنة، مؤكدًا أنه تم تقليل أعداد السائحين داخل الأتوبيس الواحد والحرص على ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى.