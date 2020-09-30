وزير السياحة: ربع مليون سائح زارو مصر منذ أول يوليو الماضى..فيديو

قال وزير السياحة والآثار ، الدكتور خالد العنانى، إنه تم اتباع إجراءات احترازية طويلة جدًا للحد من انتشار فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه تم البدء فى 15 مايو في عودة السياحة الداخلية بنسبة اشغال 25% وتم رفعها إلى 50% فى الاول من يونيو، وفى الاول من يوليو تم فتح السياحة للعالم كله.









وأضاف وزير السياحة والآثار، خلال حديثه ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أنه لم يكن يتوقع اقبال السائحين فى الاول من يوليو ولكن المفاجاة انه وصل فجريوم الاول من يوليو طائرات سياحية لمدينتى شرم الشيخ والغردقة، وظلت فى ازدياد مستمر حتى الأول من سبتمبر وذلك نتيجة لازدياد أعداد الإصابة بفيروس كورونا فى أوروبا.









وتابع انه تقرر عمل تحليل " pcr" للحفاظ على السائحين والمصريين والحرص على تسجيل أعداد اصابة بسيطة بفيروس كورونا، منوهًا ان هناك 25 طائرة وصلت إلى الغردقة وشرم الشيخ حتى نهاية أغسطس.





وأوضح أن المحافظات الساحلية تسجل صفر كورونا منذ فترة كبيرة جدًا، مؤكدًا أن الدولة ووزارة الصحة يتعاملون مع جائحة فيروس كورونا بكل شفافية، مؤكدًا أن هناك ربع مليون سائح زار مصر منذ الاول من شهر يوليو الماضى وحتى الآن.





وأشار إلى أن الإعلام والتقارير الدولية لكل الدول التى زار السائحين منها لمصر لم يسجلوا أى اصابات لفيروس كورونا



