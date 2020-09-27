خطة متكاملة لتحقيق نقلة نوعية في السياحة تحقيقا لرؤية مصر 2030.. وزير السياحة والآثار يبحث مع محافظ بني سويف دفع الحركة للمحافظة.. خطة إستراتيجية لوضع محافظة بنى سويف على الخريطة السياحية

وزير السياحة والآثار يبحث مع محافظ بني سويف دفع الحركة للمحافظة

خطة إستراتيجية لوضع محافظة بنى سويف على الخريطة السياحية

تطوير الخدمات السياحية بمنطقة هرم وواحة ميدوم

خطة متكاملة لتحقيق نقلة نوعية في مجال السياحة تحقيقا لورؤية مصر 2030









استقبل الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بمكتبه بالوزارة، الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وذلك لتعزيز سبل التعاون لدفع الحركة السياحية إلى المحافظة، حيث تمت مناقشة آليات وضع خطة إستراتيجية لوضع المحافظة على الخريطة السياحية من خلال تطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية بالمواقع الأثرية بالمحافظة، مما سيساهم في جذب مزيد من الزائرين إليها، ومن أبرز الموضوعات التي تم مناقشتها هي مشروع تطوير الخدمات السياحية بمنطقة هرم وواحة ميدوم.









وفي بداية الاجتماع، أكد وزير السياحة والآثار حرص الوزارة، من خلال خطة متكاملة لتحقيق نقلة نوعية في مجال السياحة، ضمن إستراتجية الدولة ورؤية مصر 2030.









وقال إن من أهم الجهود المبذولة في هذا الصدد العمل على خلق مزارات سياحية جديدة عن طريق استثمار الموارد والميزات النسبية والتنافسية المتوافرة في كل ربوع مصر، خاصة المناطق الواعدة التي لم تحصل على مكانتها السياحية التي تستحقها.









من جانبه، أعرب محافظ بني سويف عن شكره وتقديره للجهود النوعية لوزير السياحة والآثار، والتي من أهمها العمل من خلال خطة تتضح معالمها وخطواتها العملية في الفترة الحالية، مشيرا إلى أنه تم إعداد إستراتيجية سياحية لـ5 سنوات مقبلة، تهدف إلى حصول المحافظة على مكان مميز بالخريطة السياحية المصرية المحلية والدولية، مؤكدا أن التعاون مع الوزارة سيسهم بشكل كبير في خروج الخطة لحيز التنفيذ.

