ملك البحرين لـ أمير الكويت: علاقات الأخوة والتعاون ستبقى راسخة ومتينة

أرسل الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين برقية تهنئة إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة حيث أعرب فيها عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته له بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتوليه مقاليد الحكم في الكويت.
كما سأل ملك البحرين المولي عز وجل أن يمده بعونه وتوفيقه ويديم عليه موفور الصحة والعافية لمواصلة مسيرة الخير والنماء والتقدم في دولة الكويت وخدمة قضايا أمته والنهوض بمسيرة العمل العربي المشترك.
وأكد العاهل البحريني في برقيته عن بالغ اعتزازه بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تربط مملكة البحرين وشقيقتها دولة الكويت والتي تجسد الروابط الأخوية الوثيقة ووشائج القربي والمحبة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين على مر التاريخ.
وأعرب عن ثقته بأن علاقات الأخوة والتعاون المتينة والتي تطورت وتوثقت على مدى سنوات طويلة، ستبقى راسخة ومتجذرة، وبما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، متمنيا أن يحفظ الله تعالى دولة الكويت وشعبها العزيز ويديم عليها عزها ورخاءها وازدهارها تحت القيادة الحكيمة لـ الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
ومن المقرر أن يصل إلى أرض الوطن اليوم الأربعاء جثمان أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قادمًا من الولايات المتحدة الأمريكية بعد رحلة علاج في أحد المستشفيات هناك.
ويعتلي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم في الكويت بحسب نص الدستور الكويتي، الذي يشير إلى تولي ولي العهد الحكم في البلاد بعد وفاة أميرها.
وكان مجلس الوزراء الكويتي في بيان سابق له قد أعلن أن ولي العهد نواف الأحمد الجابر الصباح أميرًا للبلاد، بعد وفاة الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح عن 91 عاما.
وقال مجلس الوزراء في بيان تلاه نائب رئيس المجلس وزير الداخلية أنس الصالح "عملًا بأحكام الدستور والمادة الرابعة من القانون الصادر 1964 الخاصة بثورات الإمارة فإن مجلس الوزراء ينادي بولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميرًا لدولة الكويت".