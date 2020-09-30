ملك البحرين لـ أمير الكويت: علاقات الأخوة والتعاون ستبقى راسخة ومتينة

أرسل الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين برقية تهنئة إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة حيث أعرب فيها عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته له بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتوليه مقاليد الحكم في الكويت.





كما سأل ملك البحرين المولي عز وجل أن يمده بعونه وتوفيقه ويديم عليه موفور الصحة والعافية لمواصلة مسيرة الخير والنماء والتقدم في دولة الكويت وخدمة قضايا أمته والنهوض بمسيرة العمل العربي المشترك.





وأكد العاهل البحريني في برقيته عن بالغ اعتزازه بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تربط مملكة البحرين وشقيقتها دولة الكويت والتي تجسد الروابط الأخوية الوثيقة ووشائج القربي والمحبة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين على مر التاريخ.





وأعرب عن ثقته بأن علاقات الأخوة والتعاون المتينة والتي تطورت وتوثقت على مدى سنوات طويلة، ستبقى راسخة ومتجذرة، وبما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، متمنيا أن يحفظ الله تعالى دولة الكويت وشعبها العزيز ويديم عليها عزها ورخاءها وازدهارها تحت القيادة الحكيمة لـ الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.



