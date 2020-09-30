ده مش ملاية سرير ده طقم عادي.. محمد عبد الرحمن يروج لـ فيلم "الخطة العامية".. شاهد

وعلق عبد الرحمن على الصورة قائلا " ده مش ملاية سرير ده طقم عادي

لو حابين تعرفوا قصة الطقم ده ادخلوا فيلم #الخطة_العايمة

يوم ٦ أكتوبر بجميع سينمات مصر والوطن العربي ".

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وتدور أحداث فيلم الخطة العايمة حول مدير بنك يبدأ في تكوين تشكيل عصابي من 3 أشخاص لسرقة البنك الذي يعمل به وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي.









ومن المقرر طرح فيلم الخطة العايمة بدور العرض يوم 6 أكتوبر في مصر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان والعراق.







