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فن

ده مش ملاية سرير ده طقم عادي.. محمد عبد الرحمن يروج لـ فيلم "الخطة العامية".. شاهد

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 05:48 م
صدى البلد
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سيد احمد
روج الفنان محمد عبدالرحمن لـ فيلمة الجديد " الخطة العامية " ونشر صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلق عبد الرحمن على الصورة قائلا " ده مش ملاية سرير ده طقم عادي 
لو حابين تعرفوا قصة الطقم ده ادخلوا فيلم #الخطة_العايمة
يوم ٦ أكتوبر بجميع سينمات مصر والوطن العربي ". 

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وتدور أحداث فيلم الخطة العايمة حول مدير بنك يبدأ في تكوين تشكيل عصابي من 3 أشخاص لسرقة البنك الذي يعمل به وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي. 


ومن المقرر طرح فيلم الخطة العايمة بدور العرض يوم 6 أكتوبر في مصر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان والعراق.


"الخطة العايمة" بطولة على ربيع ومحمدعبد الرحمن وغادة عادل وعمرو عبد الجليل بيومى فؤاد وبسنت صيام وهشام محمد شرف وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم صلاح عبد الله وشريف رمزى، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، وإخراج  معتز التونى.

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