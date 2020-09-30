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فن

ميعادنا 6 أكتوبر.. علي ربيع يروج لفيلم الخطة العايمة بصورة من الكواليس

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 05:36 م
صدى البلد
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محمد نحلة - سعيد فراج

روج الفنان علي ربيع لفيلم الخطة العايمة بصورة له من كواليس تصوير العمل عبر حسابه على إنستجرام.


وكتب:"معادنا بأمر الله يوم ٦أكتوبر بجميع سينمات مصر #فيلم_الخطه_العايمه وجميع سينمات الوطن العربي يلا روح السينما واطلع من مشاكلك مع #الخطه_العاميه هنفرح كلنا ان شاء الله #علي_ربيع.


طرحت شركة انتاج فيلم "الخطة العايمة"  الإعلان الرسمي له قبيل طرحه فى دور العرض خلال الاسبوع الاول من شهر اكتوبر المقبل.


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وتدور أحداث فيلم الخطة العايمة حول مدير بنك يبدأ في تكوين تشكيل عصابي من 3 أشخاص لسرقة البنك الذي يعمل به وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي. 


ومن المقرر طرح فيلم الخطة العايمة بدور العرض يوم 6 أكتوبر في مصر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان والعراق.


"الخطة العايمة" بطولة على ربيع ومحمد عبد الرحمن وغادة عادل وعمرو عبد الجليل بيومى فؤاد وبسنت صيام وهشام محمد شرف وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم صلاح عبد الله وشريف رمزى، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، وإخراج  معتز التونى.

 
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