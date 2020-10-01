AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محمد عادل يشعل ستوديو معكم بـ ياعشاق النبي صلوا على جماله.. فيديو

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 12:46 ص
الفنان الشاب محمد
الفنان الشاب محمد عادل
Advertisements
قسم التوك شو

أشعل الفنان الشاب محمد عادل، حماس الجمهور الموجود فى برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"، تقديم الإعلامية منى الشاذلي،  وذلك عندما غنى ياعشاق النبي صلوا على جماله لـ سيد درويش.

وتفاعل جميع الحضور مع الفنان وقاموا بالتصقيف عله على جمال صوته، وذلك فى ختام فقرته بالبرنامج.


وفى سياق آخر قالت الإعلامية منى الشاذلي، إن برنامجها تلقى مئات الرسائل والفيديوهات من المتابعين، مضيفة "فخورون بأن جمهورنا متنوع ومتعدد من فئات وأعمار مختلفة، ووصل لنا فيديو من طفل يتمنى مقابلتي في ستوديو البرنامج".

واحتضنت الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي"، الطفل تيم عبد الرؤوف فور دخوله ستوديو البرنامج.

وقال تيم عبد الرؤوف "خالتي تسنيم قامت بتصوير فيديو، قلت فيه عايز أقابل منى الشاذلي"، مضيفا "أتابع مسلسلات وبرامج كثيرة ومن المسلسلات التي اتبعها "كأنه امبارح"، و"خيانة عهد"

وأكد تيم عبد الرؤوف "لازم نغسل أيدينا بالماء والصابون لحماية أنفسنا من فيروس كورونا، ولازم نفضل في البيت عشان نحمي نفسنا".

وقامت الإعلامية منى الشاذلي بإعداد فقرة ترفيه مع الطفل تيم للتعرف على أشياء داخل صندوق، وعندما يتعرف على الأشياء يمتلكها.

وكانت إحدى الهدايا المتواجدة داخل الصندوق هاتف محمول، وأبدى الطفل تيم سعادة بالغة فور رؤية الموبايل، وقام باحتضان الإعلامية منى الشاذلي.

ووجهت الإعلامية منى الشاذلي رسالة إلى الطفل تيم عبد الرؤوف، "لازم تذاكر كويس في المدرسة وتبقى شاطر".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طالبة التين الشوكي تبدع في الغناء على الهواء

منى الشاذلي تقبض على عصابة بـ 100 وش.. ووصلة رقص من فريق العمل على الهواء

طبل ورقص.. تحدي عصابة سكر وعمر بين أبطال مسلسل بـ 100 وش.. فيديو

ياسمين عبد العزيز تروج لحلقة أحمد العوضي مع منى الشاذلي.. شاهد

بسبب موبايل.. حضن من منى الشاذلي لضيفها على الهواء.. فيديو

ترشيحاتنا

شاهد .. مشادة بين أليو بادجي وموسيماني قبل توليه الإدارة الفنية للأهلي

بفستان جذاب.. ريا أبى راشد تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

عميد طب الإسكندرية ينفي استقبال المذيعة حياة الدرديري بعد أنباء محاولة انتحارها

وكيله يرفض التحقيق.. تفاصيل دفاع مرتضى منصور عن شكاوى الأهلى واتحاد الكرة للأولمبية

7 ميزات خفية في تطبيق واتساب WhatsApp.. اعرفها

فايلر يودع لاعبي الأهلي في غرفة خلع الملابس

AdvertisementS

الليلة بـ 1500 دولار| سقوط شبكة دعارة بالتجمع الخامس | تفاصيل

زوج طبيبة طنطا المتوفاة بكورونا يكشف مفاجأة عن سبب موتها.. فيديو

عفوية طفل تضع منى الشاذلي في موقف مضحك على الهواء.. شاهد

مجدى عبدالغني عن عمله بقناة الزمالك: مجاتش من الأهلي.. فيديو

عميد طب الإسكندرية ينفي استقبال المذيعة حياة الدرديري بعد أنباء محاولة انتحارها

بسبب موبايل.. حضن من منى الشاذلي لضيفها على الهواء.. فيديو

أحمد موسى: لا صحة لمنح روسيا 25 مليون جرعة من لقاح كورونا إلى مصر

البنك المركزي: 5 آلاف جنيه حدًا أقصى لـ حَمْل العملة المحلية للقادمين إلى مصر والمسافرين منها

دموع التماسيح.. الكاميرات ترصد تعابير وجه أمير قطر في جنازة الشيخ صباح بالكويت

بعد تدخل وزير التعليم.. تعرف على تطورات واقعة الاعتداء على بنات أستاذ جامعي في مدرسة بالدقي

مليئة مجوهرات ثمينة.. العثور على سفينة من الحرب العالمية الثانية| شاهد

فايلر يجمع متعلقاته من فندق الإقامة ويغادر إلى مطار القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جذاب.. ريا أبى راشد تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

15 فائدة لـ قرع عسل

طريقة عمل البوريك.. خطوة بخطوة