اتولدت على خشبة المسرح.. محمد عادل يكشف سبب عشقه للدراما .. فيديو

أرجع الفنان محمد عادل، نجاح مسلسل ليالينا 80 الذي عرض في رمضان الماضي إلى الخلطة السرية التي قدمها من خلال تجسيد فترة الثمانينات وتناوله لأوضاع الشباب خلال هذه الحقبة من فترة انفتاح وتبعاتها على المجتمع المصرى وقتئذ.





وأوضح الفنان محمد عادل خلال استضافته ببرنامج الستات مبيعرفوش يكدبوا والمذاع عبر فضائية cbc ، أن مشاهده مع الفنانة صابرين في المسلسل كانت إرتجالية نظرا لوجود " كيميا " بينهما ظهرت فى توافق الانفعالات والأداء الدرامى داخل مشاهد المسلسل .





ولفت الفنان محمد عادل، إلى أن ينتمى لعائلة فنية من طراز فريد من نوعه خاصة وأن والديه ممثلا مسرح ، مشيرأ إلى أنه يقول عن نفسه: اتولدت على خشبة المسرح " وبدأت تقديم أدوار فنية غلى المسرح فى عمر الثالثة.





وأشار الفنان محمد عادل ، إلى أنه يحرص جيدأ على مذاكرة أدوراه الفنية بالإضافة لشغفه الدائم بمشاهدة الأفلام والمسلسلات يوميأ لولعه الشديد ب الدراما واكتساب خبرات جديدة وتطوير أدائه الفنى .





يذكر أن الفنان محمد عادل شارك بمسلسل ليالينا 80 بماراثون هر رمضان بمشاركة الفنان اياد نصار ، خالد الصاوى ، صابرين .