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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

متلعبش مع الأسد.. تعليق ناري من شبانة بعد فوز الأهلي برباعية على الاتحاد

شبانة
شبانة

علق الاعلامي محمد شبانة علي فوز الاهلي على الاتحاد السكندري برباعية مقابل هدف، عبر حسابه على فيسبوك.

وكتب شبانة : متلعبش مع الأسد، الأهلى يلقن الاتحاد درسا رباعيا وعودة لكريستو وهدف رابع لرضا سليم وتألق عمر كمال.

وحقق فريق الأهلي فوزًا كبيرًا على الاتحاد السكندري برباعية مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، لحساب مؤجلات الجولة التاسعة للدوري الممتاز.

بهذا الفوز الكبير ارتفع رصيد الأهلي للنقطة 30 في المركز السابع بدلاً من العاشر من 14 مباراة ، فيما توقف رصيد الإتحاد عند 32 نقطة من 21 مباراة ويبقي في المركز الخامس.

ويحل الأهلي ضيفًا على نظيره بلدية المحلة في خضم منافسات الجولة الـ22 من عمر بطولة الدوري الممتاز".

موعد مباراة الأهلي القادمة

وتقام مباراة الأهلي وبلدية المحلة يوم السبت المقبل الموافق الحادي عشر من شهر مايو الجاري، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والسعودية.

الاتحاد الاهلي و الاتحاد فوز الأهلي الإعلامي محمد شبانة

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متلعبش مع الأسد.. تعليق ناري من شبانة بعد فوز الأهلي برباعية على الاتحاد


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