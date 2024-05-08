بسعر زهيد بميزات جديدة ستبهرك..آبل تكشف عن قلمها الجديد Apple Pencil Pro

جيل جديد من الإصدرات قد أعلنت عنها شركة ابل مؤخرا خلال فعاليات مؤتمرها الذي تم عقده خلال الساعات الماضية للأعلان عن الجيل الجديد من أجهزة الآيباد برو التي تأتي بعدة ترقيات

وقد كشفت شركة آبل عن قلم Apple Pencil Pro وذلك مع العديد من المزايا الجديدة والتي تم القيام بالأعلان عنها رسميًا .

ووفقا لموقع apple.com يعد من أبرز المزايا المتواجدة في قلم Apple Pencil Pro الجديد هي إيماءات الضغط والتي تعتمد على حساس جديد ويتيح للمستخدمين القيام بالضغط على القلم وذلك لإظهار قائمة تسمح بتبديل الأدوات وتقوم بتغيير حجم الخط والألوان وغيرها.

وأضافت شركة آبل أيضًا لحساس “جيروسكوب” والذي يتيح للمستخدمين الكتابة والرسم على نحو أفضل وذلك عند استخدام أدوات الكتابة لقدرته على تحديد الحركة الدورانية للقلم، كما أضافت شركة آبل أيضًا لمحرك اهتزازات جديد يقوم بتوليد اهتزازات في الوقت الفعلي وذلك أثناء الاستخدام.

على الجانب الآخريدعم قلم آبل الجديد Apple Pencil Pro لتقنية العثور على الأجهزة من آبل Find My، وهيميزة تتيح للمستخدمين إمكانية القيام بتحديد موقع القلم وذلك عند فقدانه، وهي ميزة لم تكن موجودة في الإصدارات السابقة من القلم.

وقد يدعم القلم لأجهزة آيباد آير وذلك بمعالج M2 وأجهزة آيباد برو بمعالج M4 والتيق قد أعلنتها آبل حديثًا، إذ يمكنه فقط الاقتران بها أو القيام بالشحن من خلالها، ولا يدعم ذلك الإصدار أيضا من القلم إصدارات آيباد الأخرى.

أما عن سعر قلم Apple Pencil Pro الجديد فهو يأتي بسعر قدره 130 دولارًا أمريكيًا.

ومن جانبها ما زالت شركة آبل تتيح الجيل الثاني من قلم Apple Pencil Pro مع الإصدار الآخر والذي يحتوي على منفذ USB-C، بالإضافة إلى الإصدار الأول، وذلك علمًا بأن كل إصدار متوافق مع أجهزة آيباد محددة.