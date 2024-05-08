مثيرة للقلق.. أمريكا تعلق على إحباط أوكرانيا محاولة لاغتيال زيلينسكي

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أنها على علم بإعلان جهاز أمن الدولة في أوكرانيا عن باعتقال اثنين من مسؤولي الأمن الأوكرانيين بتهمة التخطيط لمحاولة اغتيال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن تلك الأخبار "مثيرة للقلق للغاية".

وأضافت: "من الواضح أننا سعداء بتجنب محاولة الاغتيال المحتملة".

وكان جهاز الأمن الأوكراني قال إنه أحبط خطة لاغتيال زيلينسكي وغيره من كبار المسؤولين، بما في ذلك رئيس جهاز الأمن، ومدير الاستخبارات العسكرية، مع اتهام العقيدين المحتجزين بتسريب معلومات سرية إلى روسيا.

وذكر مكتب المدعي العام الأوكراني أن عقيدين اتُهما بـ"تنفيذ أنشطة تخريبية ضد أوكرانيا مقابل مبلغ من المال"، كما اتُهم أحدهم بـ"التحضير لعمل إرهابي".

وقال مكتب المدعي العام إن أحد المشتبه بهم تلقى طائرتين بدون طيار وذخيرة من جهاز الأمن الروسي، وكانا يعتزمان نقلهما إلى شريك آخر لتنفيذ محاولة الاغتيال.

ولفت جهاز الأمن الأوكراني إلى أنه "أحبط الخطط" لاغتيال زيلينسكي وغيره من كبار المسؤولين.

وأضاف: "كانت إحدى مهام عملاء الجهاز هي العثور على الجناة من بين العسكريين المقربين من أمن الرئيس الذين يمكنهم أخذ رئيس الدولة كرهينة ثم قتله".