فوائد مذهلة عند تناول ملعقة من العسل الأسود| تعرف عليها

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،فوائد العسل الأسود.

العسل الأسود مستخلص من قصب السكر، والذي يعد من الأغذية الغنية بالحديد، و له فوائد كثيرة لجسم الإنسان حيث إنه يمده بالطاقة و الحديد.

من أهم فوائد العسل الأسود:

- غني الكالسيوم المفيد للعظام.

- يقي من سائر أمراض سوء التغذية.

- علاج فوري للضعف العام لأنه غني بمركب النياسين.

- غذاء جيد في الجو البارد، لأنه يمنح الجسم طاقة حرارية عالية، ويتميز بسهولة هضمه.

- غني بالبوتاسيوم ولذلك فإنه يحافظ على عمل القلب بصورة طبيعية ويخفض الضغط ويبني عظام أقوى.

- غني بالحديد الضروري لإنتاج كورات الدم الحمراء ويحمي من الإصابة بمرض الأنيميا، أو ما يعرف بفقر الدم.

وأعراضه هى: الإرهاق والتعب والتعرض للعدوى باستمرار.

- غني بالاملاح والمعادن مثل: الكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم والفوسفور والمغنيزيوم والكبريت المفيدة لجسم الإنسان وتساعد في تقوية العظام والأسنان.