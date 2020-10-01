انتهاء صلاحية شهادات الجودة.. الرقابة على الواردات تنذر 324 شركة

أنذرت اليوم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، نحو 324 مصنعا وشركة مالكة للعلامة التجارية، لانتهاء صلاحية شهادات الجودة الخاصة بها، وذلك تطبيقا للقرار 43 والصادر عام 2016 والخاص بتسجيل المصانع الموردة إلى السوق المصرية.





وتم منح الشركات التي تم توجيه الانذار لها-حصل “صدى البلد ” على نسخة منه- ، مهلة اعتبارًا من اليوم وحتى يوم 15 أكتوبر الجاري، من 41 دولة تتمثل في “الفلبين، الهند، تركيا، الأردن، لبنان، السعودية، الإمارات، البرتغال، إسبانيا، انجلترا، اليونان، رومانيا، سلوفينيا، المجر، ألمانيا، فرنسا”.





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كما تضم قائمة البلدان التي تم توجيه انذارا لبعض شركاتها كل من” ايطاليا، سويسرا، أمريكا، كوريا الجنوبية، ماليزيا، هولندا، السويد، بولندا، بلجيكا، النمسا، الصين، سوريا، تايلاند، التشيك، اندونيسيا، اليابان، بنجلاديش، تونس، كندا، فيتنام، الكويت، الدنمارك، استراليا، تايوان، لاتفيا”.





وتشمل القائمة نحو 66 شركة تركية، لتستحوذ على 20.4% من حجم الشركات التي تم انذارها لانتهاء صلاحية الجودة الخاصة بها، كما تضمنت القائمة شركات ومصانع من المناطق الحرة في مصر ” العبور، وبورسعيد و العاشر من رمضان.





واتخذت وزارة الصناعة والتجارة، عددًا من القرارات لضبط منظومة الاستيراد، وعدم السماح باستيراد سلع أو منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية أو بالمخالفة لقرار تسجيل المصانع الموردة 43 الصادر عام 2016 الذي ينص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.





كما أوضح القرار أنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة، لبعض السلع التي حددتها وزارة التجارة والصناعة فى قرارها.





وحدد القرار 43 بعض السلع التي تقتضى تسجيل المصانع الموردة إلى مصر في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومن بينها “الألبان ومنتجاتها، الفواكه المستوردة، الزيوت، المصنوعات السكرية، سجاد وتغطية أرضيات، ملابس ومنسوجات ومفروشات، أجهزة الإنارة للاستخدام المنزلي، الأثاث المنزلي والمكتب، لعب الأطفال، الأجهزة المنزلية مثل التكييف والثلاجات والغسالات، الزجاج، حديد التسليح، الشيكولاتة، والورق”.