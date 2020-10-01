بعد إنجاز رولان جاروس.. مجلس الأهلي يجدد تعاقد لاعبة التنس ميار شريف

قرر مجلس إدارة الأهلي تجديد تعاقد لاعبة التنس ميار شريف التي أدت بشكل مميز في بطولة رولان جروس بعد صعودها إلى النهائيات.
وعقد مجلس إدارة الاهلي برئاسة محمود الخطيب اجتماعا صباح اليوم، الخميس، بمقر النادي بالجزيرة.
وشهدت بداية الجلسة الوقوف دقيقة حدادا على روح المغفور له بإذن الله أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح.
كما شهد الاجتماع التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق.
واعتمد المجلس توصيات المكتب التنفيذي في جلستيه السابقتين، والمتضمنة تجديد تعاقد النادي مع لاعبة التنس ميار شريف التي أدت بشكل مميز في بطولة رولان جروس بعد صعودها إلى النهائيات.
كما قرر مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه اليوم، الخميس، برئاسة محمود الخطيب الموافقة على ما جاء في المذكرة المرفوعة من لجنة التخطيط بالتنسيق مع المشرف العام على الكرة.
وقال الأهلي في بيان رسمي اليوم، الخميس، إنه قرر إنهاء العلاقة التعاقدية مع رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بما يتفق مع بنود عقده مع النادي نظرا لصعوبة تحقيق مطالبه الطارئة، والتي لم تكن مدرجة في بنود التعاقد وتتعارض مع مصلحة الفريق واستقراره في هذه المرحلة المهمة، فضلا عن حاجة لاعبيه للتركيز والاستعداد القوى للمرحلة القادمة.
وأضاف أنه تقرر التعاقد مع بيتسو موسيماني الجنوب أفريقي مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم اعتبارا من غد، الجمعة، ولمدة موسمين مع جهازه المعاون، والذى يضم مدرب عام ومعد بدنى ومحلل أداء.
وأوضح: "كما ينضم للجهاز سامي قمصان مدربا مساعدا، والبلجيكي ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى، واللذان تم الإبقاء عليهما واستمرار سيد عبد الحفيظ مديرا للكرة".