AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد إنجاز رولان جاروس.. مجلس الأهلي يجدد تعاقد لاعبة التنس ميار شريف

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 01:49 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
قرر مجلس إدارة الأهلي تجديد تعاقد لاعبة التنس ميار شريف التي أدت بشكل مميز في بطولة رولان جروس بعد صعودها إلى النهائيات.


وعقد مجلس إدارة الاهلي برئاسة محمود الخطيب اجتماعا صباح اليوم، الخميس، بمقر النادي بالجزيرة.


وشهدت بداية الجلسة الوقوف دقيقة حدادا على روح المغفور له بإذن الله أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح.


كما شهد الاجتماع التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق.


واعتمد المجلس توصيات المكتب التنفيذي في جلستيه السابقتين، والمتضمنة تجديد تعاقد النادي مع لاعبة التنس ميار شريف التي أدت بشكل مميز في بطولة رولان جروس بعد صعودها إلى النهائيات.


كما قرر مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه اليوم، الخميس، برئاسة محمود الخطيب الموافقة على ما جاء في المذكرة المرفوعة من لجنة التخطيط بالتنسيق مع المشرف العام على الكرة.


وقال الأهلي في بيان رسمي اليوم، الخميس، إنه قرر إنهاء العلاقة التعاقدية مع رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بما يتفق مع بنود عقده مع النادي نظرا لصعوبة تحقيق مطالبه الطارئة، والتي لم تكن مدرجة في بنود التعاقد وتتعارض مع مصلحة الفريق واستقراره في هذه المرحلة المهمة، فضلا عن حاجة لاعبيه للتركيز والاستعداد القوى للمرحلة القادمة.


وأضاف أنه تقرر التعاقد مع بيتسو موسيماني الجنوب أفريقي مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم اعتبارا من غد، الجمعة، ولمدة موسمين مع جهازه المعاون، والذى يضم مدرب عام ومعد بدنى ومحلل أداء.


وأوضح: "كما ينضم للجهاز سامي قمصان مدربا مساعدا، والبلجيكي ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى، واللذان تم الإبقاء عليهما واستمرار سيد عبد الحفيظ مديرا للكرة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد صلاح أبرز متابعيها.. 10 معلومات عن ميار شريف صاحبة إنجاز مصر في بطولة رولان جاروس

الخطيب يدعم ميار شريف ويهنئها على المستوى المتميز

أول تعليق من والدة صاحبة إنجاز مصر في بطولة رولان جاروس.. فيديو

بعد أدائها المشرف في بطولة رولان جاروس.. رانيا يوسف تدعم لاعبة التنس ميار شريف

مكسب كبير.. خالد النبوي يوجه رسالة دعم لـ لاعبة التنس ميار شريف

ينتظرها مستقبل باهر.. يوسف الشريف يدعم لاعبة التنس ميار شريف

ترشيحاتنا

تعيش في المياه الدافئة ووزنها نصف طن.. معلومات عن عروس البحر Dugong النافقة

رسميا.. الأهلي يخطر فايلر بفسخ تعاقده بـ إيميل

بعد أحدث ظهور.. الجمهور يساند بسمة وهبة ويدعو لها بالشفاء

هل يجوز ترديد الأذكار وأنا على جنابة.. دار الإفتاء تجيب

السيسي يصل إلى الكويت لتقديم واجب العزاء في وفاة الشيخ صباح الأحمد

أكبر من الكلاب.. قطط ضخمة تتجول في الشوارع ليلًا| شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حبيبة بن افليك تتصدر غلاف مجلة فوج بـ جلسة تصوير مثيرة.. صور

بالإجماع إعادة انتخاب محمد أبو العينين رئيسا للشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية

خبيرة ملكية تكشف عن استياء زوج ملكة بريطانيا من سلوك ميجان ماركل.. لهذه الأسباب