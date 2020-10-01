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أخبار العالم

أول تعليق من اليونيفيل على اتفاق لبنان وإسرائيل

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 03:18 م
لبنان
لبنان
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محمود نوفل
أكدت قوات ‏اليونيفيل دعمها لأي اتفاق بين إسرائيل ولبنان لترسيم الحدود البرية والحرية بين الجانبين.

وقالت: في إطار قرار مجلس الأمن الدولي 1701 ندعم أي اتفاق بين لبنان وإسرائيل بما يعزز الثقة ويحفّز الأطراف على الالتزام مجددًا باحترام الخط الأزرق وعملية ترسيم الحدود الأوسع.

 وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، قد أعلن أن لبنان وإسرائيل طلبتا من الولايات المتحدة العمل كوسيط ومسهل لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

وأوضح بري أن لبنان توصل إلى اتفاق على إطار للمفاوضات مع إسرائيل بشأن الحدود البحرية والبرية، حيث من المقرر أن يقود الجيش اللبناني المحادثات مع إسرائيل.

وقال بري إن اتفاق ترسيم الحدود سيودع لدى الأمم المتحدة عملا بالقانون الدولي والمعاهدات ذات الصلة.

وتابع بري أنه بمجرد التوصل إلى اتفاق بشأن ترسيم الحدود سيوقعه كلا من لبنان وإسرائيل وقوة الأمم المتحدة اليونيفيل. 

وأضاف بري أن اتفاق إطار العمل لترسيم الحدود ينص على أن تبذل أمريكا جهودا لتهيئة أجواء إيجابية لنجاح المحادثات مع إسرائيل بأسرع ما يمكن.

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