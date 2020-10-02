المياه الجوفية تغمر 37 منزلا بالنخيلة.. ومجلس المدينة يتجاهل استغاثة الأهالي

3 أشهر تغمرهم المياه الجوفية وتركوا منازلهم بعد تجاهل مجلس مدينة أبوتيج للكارثة هكذا حال سكان 37 منزلا بقرية النخيلة بأسيوط ، ذهبوا لمجلس المدينة في محاولة لإنقاذهم.





قال أحد الأهالي المتضررين أن المشكلة ليست جديدة وتحدث كل عام مع ارتفاع منسوب مياه نهر النيل وترتفع المياه في المنازل بسبب انخفاض المنازل عن منسوب نهر النيل ولكن اختلف الأمر هذا العام ارتفاع المياه كبير جدا وصل إلى 75سم في المنازل، وبدأت المشكلة منذ 3 أشهر وذهبنا الى الوحدة المحلية ومجلس المدينة ولكن دون أي جدوى كان ردهم علينا " هنعملكم ايه " وتركونا نواجه المشكلة وعندما شعرنا بالقلق من انهيار المنازل علينا ذهبنا بشكاوى إلى المحافظة وتحركت لمعاينة الوضع فقط.

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وأضاف أحد السكان المتضررين قائلا : مجلس مدينة أبوتيج لم يتحرك حتى لمعاينة الوضع على الطبيعة الا بعد ان حضر سكرتير عام المحافظة المساعد بعد تقدمنا بشكاوى للمحافظة ونحن الآن نترك منازلنا خوفا من الانهيار علينا بسبب المياه التي غمرت الأساسات خاصة وان المنازل قديمة وبعد سحب المياه منها بسيارات الكسح ارتفعت المياه مرة أخرى داخل المنازل خلال فترة الليل.





من جهته قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه جاري استكمال أعمال اللجنة المشكلة لمعاينة ومعرفة أسباب تسريب المياه الجوفية ببعض المناطق بقرية النخيلة التابعة لمركز أبوتيج حيث تم تنفيذ بعض الحلول الفنية العاجلة وسحب المياه من المنازل والشوارع ومناطق التجمعات بواسطة سيارات الكسح وردم المياه بتربة زلطية ورملية.





كان محافظ أسيوط تلقى شكاوي من بعض المواطنين بقرية النخيلة يتضررون من ارتفاع منسوب المياه الجوفية وتسربها إلى منازلهم والشوارع وعلى الفور أمر المحافظ بتشكيل اللجنة رقم 1131 لسنة 2020 لجنة لعمل المعاينة اللازمة على الطبيعة لحل مشكلة الأهالي كما كلف السكرتير المساعد للمحافظة بعمل زيارة ميدانية للموقع على رأس لجنة من مديرية الإسكان والإدارة المركزية للري والموارد المائية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز أبوتيج لإعداد دراسة ومعرفة أسباب هذه المشكلة وتنفيذ حلول فنية عاجلة والإسراع في الخطوات المطلوبة لحل المشكلة وإنهاء معاناة المواطنين.





كما قام المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة بتفقد المنازل والشوارع المتضررة من تسريب المياة الجوفية بقرية النخيلة ترأس اللجنة المكلفة بوضع الحلول والدراسات لإنهاء المشكلة.





وأبدى المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد أسيوط استياءه من تعامل مجلس ومدينة أبوتيج مع الأزمة بعد أن احضروا سيارة واحدة محملة بمخلفات الإسفلت لردم الشوارع التي غمرتها المياه وعدم إحضار لودار مما أثار غضب سكرتير عام مساعد المحافظة وقام بالتواصل مع غرفة عمليات المحافظة لإحضار سيارات نقل تحمل تربة زلطية ولودار لتسوية التربة بالشوارع.





وقال سكرتير عام مساعد المحافظة أنه سوف يرفع تقريرا للواء عصام سعد محافظ أسيوط بشان تعامل مجلس مركز ومدينة أبوتيج مع المشكلة.





وأشرف سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط على عمليات سحب المياة من المنازل بواسطة أكثر من 6 سيارات كسح وردم تجمعات المياه بالتربة الزلطية والرملية بواسطة قلابات ولوادر ومعدات الحملة الميكانيكية التابعة لمركز أبوتيج.



