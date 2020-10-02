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محافظات

نائب محافظ الدقهلية يفتتح مسجد الرحمة في الدقهلية

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 02:19 م
صدى البلد
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همت الحسينى
افتتح  هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية اليوم الجمعة بالإنابة الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية  مسجد الرحمة بقرية منشأة صبرى ابو علم بمركز تمى الامديد والذى أقيم بالجهود الذاتية على مساحة 600 متر مربع وبه مصلى للسيدات على مساحة 100 متر مربع ، وتم فرش المسجد بالكامل بدعم من وزارة الأوقاف.

وقد أدى نائب المحافظ صلاة الجمعة بالمسجد الجديد وسط اهالى القرية، وعقب أداء الصلاة نقل نائب المحافظ تحيات وتمنيات السيد المحافظ للمواطنين وقيادات مركز تمى الامديد .

 وقال بان  المحافظ حريص دائما على دعم وتشجيع كافة مساهمات المجتمع المدنى بالدقهلية للمشاركة مع الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع المجالات وكافة قطاعات المرافق والخدمات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة.

وقد ألقى خطبة الجمعة الدكتور خالد صلاح الدين وكيل مديرية اوقاف الدقهلية وكانت عن حب الاوطان ومواجهة الفساد والافساد وان حب الوطن فطرة إنسانية وقيمه إسلامية.

وقال نائب محافظ الدقهلية ان الجهود الذاتية للمواطنين الريف شيء مبهج يؤكد الانتماء مشيرا الى ان محافظة الدقهلية متميزة فى مجال المشاركة المجتمعية مع الدولة فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة المجالات الخدمية تخفيفا للعبئ عن المواطنين، حضر الافتتاح قيادات مركز تمى الامديد  مديرية الأوقاف وإدارة الأوقاف بتمى الامديد وجمع كبير من اهالى القرية والقرى المجاورة.

وفى ذات السياق وبالتعاون والتنسيق القائم بين محافظة الدقهلية ووزارة الأوقاف ومن خلال ادارات الاوقاف الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمحافظة تم افتتاح عدد 4 مساجد أخرى جديدة اليوم الجمعة  فى عدد من المراكز بنطاق محافظة الدقهلية شملت مسجد القصبة الصغرى التابعة لقرية كفر الوكالة ويتبع إدارة اوقاف شربين ومسجد البسيوني بعزبة البسيوني ويتبع ادارة اوقاف تمي الأمديد والمسجد الكبير بقرية العزاوي ويتبع إدارة اوقاف  السنبلاوين ومسجد الرحمن بعزبة العرب ويتبع دارة أوقاف المقاطعة بالسنبلاوين.
نائب محافظ الدقهلية يفتتح مسجد الرحمة في الدقهلية
نائب محافظ الدقهلية يفتتح مسجد الرحمة في الدقهلية
نائب محافظ الدقهلية يفتتح مسجد الرحمة في الدقهلية
نائب محافظ الدقهلية يفتتح مسجد الرحمة في الدقهلية
نائب محافظ الدقهلية يفتتح مسجد الرحمة في الدقهلية
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