عقب تطويره.. محافظ الدقهلية يفتتح ميدان الشيخ حسانين.. صور

وذلك باعتباره أحد الأماكن الحيوية بنطاق حي غرب بمدينة المنصورة، وأكد المحافظ أن أعمال تطوير الميدان تمثل نقلة حضارية كبيرة تليق بمواطني المنصورة حيث اصبح فى أبهي صورة له منذ إنشائه.



وأضاف المحافظ أن عملية التطوير استهدفت ايضا توسعة الطرق حول الميدان وزيادة مساحة الشارع، بما يخفف من تكدس السيارات وتيسير الحركة المرورية، حيث تم تخطيط المنطقة وتقسيم الحارات إلى جانب وضع العلامات الإرشادية.





كما تم تقليل مساحة "صينية "الميدان الأمر الذى ادى لتوفير مساحات كبيرة كانت مهدرة داخل الصينية القديمة للتوسعة وخلق أماكن انتظار للسيارات،كما تم إنشاء "باركنج" بمحيط الميدان وإقامة حاجز "بلدورات" للفصل بينه وبين مسار حركة السيارات بالمنطقة.



كما اضاف ان "مبادرة ميدان جديد" في كل مدينة تستهدف إعادة المظهر الحضاري للمدن ورسم صورة راقية بربوع المحافظة بما يليق بأهلنا بالدقهلية مشيرا الى انه كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعرض تقرير للأماكن المقترحة لإنشاء ميدان جديد فيها وعرض تصور مقترح للتطوير للاختيار منها، واضاف المحافظ أن إنشاء الميادين الجديدة او التطوير للقائم منها يأتي بالتعاون بين المحافظة والمجتمع المدني الذي يميز أهالي الدقهلية مؤكدا على ان التنسيق قائم ومستمر مع كافة منظمات المجتمع المدني بكل مركز ومدينة للمشاركة مع المحافظة لاستكمال تنفيذ الميادين الجديدة بالمدن على مستوى المحافظة.



حضر الافتتاح المحاسب محمد عبد الباقي، رئيس حي غرب المنصورة، والمهندس عبد الحميد المصرى مدير عام مديرية الطرق، ا.د.هيثم عامر بكلية الفنون الجميلة مصمم المجسم بالميدان والدكتورة هدى بلاط مدير عام التنمية البشرية بديوان عام المحافظة، وممثلي المجتمع المدني المشاركين بالجهود الذاتية فى تنفيذ الميدان.



