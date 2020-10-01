AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

عقب تطويره.. محافظ الدقهلية يفتتح ميدان الشيخ حسانين.. صور

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 03:19 م
صدى البلد
Advertisements
همت الحسينى
افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ميدان الشيخ حسانين بمدينة المنصورة بعد تطويره وتجديده بمشاركة المجتمع المدني بالدقهلية، وبإشراف مديرية الإسكان بالمحافظة، حيث جرى تنفيذ أعمال بالميدان وبالمنطقة المحيطة به استهدفت رفع الكفاءة والارتقاء بالمظهر الجمالي بالمكان، وذلك باعتباره أحد الأماكن الحيوية بنطاق حي غرب بمدينة المنصورة، وأكد المحافظ أن أعمال تطوير الميدان تمثل نقلة حضارية كبيرة تليق بمواطني المنصورة حيث اصبح فى أبهي صورة له منذ إنشائه.

وأضاف المحافظ أن عملية التطوير استهدفت ايضا توسعة الطرق حول الميدان وزيادة مساحة الشارع، بما يخفف من تكدس السيارات وتيسير الحركة المرورية، حيث تم تخطيط المنطقة وتقسيم الحارات إلى جانب وضع العلامات الإرشادية.

كما تم تقليل مساحة "صينية "الميدان الأمر الذى ادى لتوفير مساحات كبيرة كانت مهدرة داخل الصينية القديمة للتوسعة وخلق أماكن انتظار للسيارات،كما تم إنشاء "باركنج" بمحيط الميدان وإقامة حاجز "بلدورات" للفصل بينه وبين مسار حركة السيارات بالمنطقة.

كما اضاف ان "مبادرة ميدان جديد" في كل مدينة تستهدف إعادة المظهر الحضاري للمدن ورسم صورة راقية بربوع المحافظة بما يليق بأهلنا بالدقهلية مشيرا الى انه كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعرض تقرير للأماكن المقترحة لإنشاء ميدان جديد فيها وعرض تصور مقترح للتطوير للاختيار منها، واضاف المحافظ أن إنشاء الميادين الجديدة او التطوير للقائم منها يأتي بالتعاون بين المحافظة والمجتمع المدني الذي يميز أهالي الدقهلية مؤكدا على ان التنسيق قائم ومستمر مع كافة منظمات المجتمع المدني بكل مركز ومدينة للمشاركة مع المحافظة لاستكمال تنفيذ الميادين الجديدة بالمدن على مستوى المحافظة.

حضر الافتتاح المحاسب محمد عبد الباقي، رئيس حي غرب المنصورة، والمهندس عبد الحميد المصرى مدير عام مديرية الطرق، ا.د.هيثم عامر بكلية الفنون الجميلة مصمم المجسم بالميدان والدكتورة هدى بلاط مدير عام التنمية البشرية بديوان عام المحافظة، وممثلي المجتمع المدني المشاركين بالجهود الذاتية فى تنفيذ الميدان.

عقب تطويره.. محافظ الدقهلية يفتتح ميدان الشيخ حسانين.. صور
عقب تطويره.. محافظ الدقهلية يفتتح ميدان الشيخ حسانين.. صور
عقب تطويره.. محافظ الدقهلية يفتتح ميدان الشيخ حسانين.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل افتتاح الرئيس له .. ماذا فعلت الحكومة بميدان التحرير ليصبح متحفا مفتوحا

محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير ميدان الشيخ حسانين بالمنصورة.. صور

تطوير ورفع كفاءة 25 دورة مياه عمومية بالحدائق العامة وشوارع المنصورة

10 أشهر من التطوير.. ميدان التحرير تحفة أثرية فى قلب القاهرة .. فيديو

محافظ الدقهلية يكلف نائبه بافتتاح ميدان مجلس المدينة ومتابعة أعمال التصالح على مخالفات البناء

ترشيحاتنا

يوسف البلايلي بعيدا عن حسابات الأهلى.. أحمد شوبير: هدف الترسانة ليس مسؤلية ابني

هل يجوز ترديد الأذكار وأنا على جنابة.. دار الإفتاء تجيب

اتفاق عربي جديد مع إسرائيل.. لبنان يعلن اتجاهه لترسيم الحدود البرية والبحرية

الرئيس السيسي يعود لأرض الوطن بعد تقديم العزاء في وفاة الشيخ صباح الأحمد

سعر الذهب اليوم الخميس 1 أكتوبر 2020

أول لقاء لـ باتشيكو .. التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك والمصري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني الناظر يحذر من تناول هذا الدواء ويوصى بـ مصل الإنفلونزا

حبيبة بن افليك تتصدر غلاف مجلة فوج بـ جلسة تصوير مثيرة.. صور

بالإجماع إعادة انتخاب محمد أبو العينين رئيسا للشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية