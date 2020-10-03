لهواتف أندرويد.. جوجل تطرح تحديثا جديدا لتطبيقها Google Photos

Google Photos ، والذي يتيح لمستخدمي هواتف أندرويد اقتراحات تلقائية مدعومة بالتعلم الآلي، وأدوات محسنة لمزيد من الضوابط اليدوية الدقيقة للمساعدة في جعل صورك تبدو أفضل. بدأت شركة جوجل Google الأمريكية، في طرح وضع جديد لتطبيق الصور التابع لها، والذي يتيح لمستخدمي هواتف أندرويد اقتراحات تلقائية مدعومة بالتعلم الآلي، وأدوات محسنة لمزيد من الضوابط اليدوية الدقيقة للمساعدة في جعل صورك تبدو أفضل.





ويعد التغيير الأكبر الذي يجلبه تحديث تطبيق صور جوجل الجديد، هو علامة تبويب "الاقتراحات" الجديدة في قائمة تحرير الصور، والتي ستقدم توصيات لإجراء تعديلات على الصورة المحددة التي تشاهدها حاليًا، مع ضبط أشياء تلقائيًا مثل "السطوع والتباين وتأثيرات الصورة" والتي تعتمد على التعلم الآلي، بحسب ما ذكره موقع "theverge".









وسيتمكن مستخدمي هواتف أندرويد من تطبيق تأثيرات السطوع والتباين والصورة بنقرة واحدة لبدء استخدام مرشحات مثل Enhance و Color Pop، وتعد جوجل بتوسيع مجموعة هذه الميزات لاحقا.





وتطرح جوجل أيضًا واجهة جديدة لأدوات التحرير العامة الخاصة بها، لوظائف مثل السطوع والتباين والتشبع والدفء والنقطة البيضاء والتعتيم وغير ذلك، مما يسهل على المستخدمين التمرير عبر كل خيار وتعديله للصورة.





وأضافت جوجل ميزة Portrait Light التي تعتمد على التعلم الآلي لهواتفها بيكسل، والتي تمنح المستخدمين مزيدا من التحكم في الإضاءة في الصور الشخصية، واختيار موضع مصدر الضوء.





الجدير بالذكر أن شركة جوجل قدمت دعما لتطبيق مسجل الصوت Recorder في هواتف Pixel 2 أو الإصدارات الأعلى، حيث أصبح يدعم ميزة تحرير الصوت خارج نطاق الإنترنت بشكل فريد من نوعه، كما يقدم التحديث الجديد دعما لتحديد بعض المقاطع الصوتية أو بعض الأجزاء فيها لمشاركتها أو إزالة هذا الجزء من المقطع أو الملف الصوتي.