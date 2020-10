لهواتف أندرويد.. جوجل تطرح تحديثا جديدا لتطبيقها Google Photos

وسيتمكن مستخدمي هواتف أندرويد من تطبيق تأثيرات السطوع والتباين والصورة بنقرة واحدة لبدء استخدام مرشحات مثل Enhance و Color Pop، وتعد جوجل بتوسيع مجموعة هذه الميزات لاحقا.

وتطرح جوجل أيضًا واجهة جديدة لأدوات التحرير العامة الخاصة بها، لوظائف مثل السطوع والتباين والتشبع والدفء والنقطة البيضاء والتعتيم وغير ذلك، مما يسهل على المستخدمين التمرير عبر كل خيار وتعديله للصورة.

وأضافت جوجل ميزة Portrait Light التي تعتمد على التعلم الآلي لهواتفها بيكسل، والتي تمنح المستخدمين مزيدا من التحكم في الإضاءة في الصور الشخصية، واختيار موضع مصدر الضوء.

الجدير بالذكر أن شركة جوجل قدمت دعما لتطبيق مسجل الصوت Recorder في هواتف Pixel 2 أو الإصدارات الأعلى، حيث أصبح يدعم ميزة تحرير الصوت خارج نطاق الإنترنت بشكل فريد من نوعه، كما يقدم التحديث الجديد دعما لتحديد بعض المقاطع الصوتية أو بعض الأجزاء فيها لمشاركتها أو إزالة هذا الجزء من المقطع أو الملف الصوتي.

Meet the all new, redesigned Google Photos editor. With the editor’s new layout, you can quickly scroll through all your options to find the tool you need or discover new ones.



